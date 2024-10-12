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獨／「一學期16周」政大、中央、台藝大跟進　 全台10校實施新制

▲▼政大校門口。（圖／記者許敏溶攝）

▲政大預計從114學年推動一學期16周。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年共有台大等7所國立大學推動一學期16周。為了與國際接軌，同屬於台聯大系統的中央大學與政大，也先後召開公聽會，並取得共識，目前正循校內程序修改法規，預計下學年推動一學期16周，而台藝大將在本月底召開公聽會，也計畫在下學年推動16周制，等於 114學年至少有10所大學採行一學期16周。

為了與國際各大學接軌，由台大、台師大、台科大組成的台大系統，首先推動「一學期16周」，後續也有其他大學加入。根據教育部最新統計，113學年起，共有台大、台北大學、台師大、清華大學、陽明交通大學、暨南大學及台科大等7校實施一學期16周。

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而一學期16周風潮也慢慢擴散到各國立大學。政大從112學年開始推動「16+2周」彈性教學，今年進入第二年，本周三（9日）在校內召開公聽會，並與師生進行交流。

政大教務長林啟屏表示，政大推動「16+2周」彈性教學以來，師生整體接受度還不錯，已有7到8成老師建立「16+2」或「17+1」模式，為了與國際接軌，加上國內已有7所國立大學推動「一學期16周」，所以政大在本周三舉行公聽會，開會過程還蠻順利，學生也有提出一些意見，校方在彙整意見後再送到教務會議與學校校務會議討論，若順利取得教育部同意，將在114學年推動16周制。

林啟屏進一步說明，為了推動16周制，校方已經研擬相關制度與法規的調整與規劃，包括法規調整、制訂行事曆，並調整成績單繳交時間等，同時也將開設工作坊，提供教師在課堂經營的相關建議，讓課程學習強度與密度達到1學分18小時要求，不會因為周數縮減而影響教學品質，也會要求老師在學習設計進行適度調整，運用新的教學方法與科技，提升教學成果，但也希望學生懂得自主學習。

台聯大系統共有清大、陽明交大、中央大學與政大，清大與陽明交大已經在113學年推動「一學期16周」，而政大則在本周三召開公聽會，中央大學在今年5月就已經召開公聽會。

▲▼中央大學。（圖／中央大學提供）

▲中央大學預計從114學年推動一學期16周。（圖／中央大學提供）

中央大學表示，預計從114學年起實施每學期授課16周，目前正循校內程序修改法規，行事曆待教育部同意核備後公告實施。「本校經過問卷調查結果，以及師生說明會後實施。16周課程時間內仍會繼續遵循教育部規定，以彈性時間或方式滿足學分要求的時數。另外也會與台聯大系統其他學校的行事曆一致。」

此外，台藝大則預計在本月24日召開公聽會，討論114學年推動16周制。台藝大表示，113學年實施「16+2」周，現在已經有7所大學推動16周制，且推動16周制是為了與國際接軌，讓學生不管出國交換或交流比較方便，若一切順利，將在114學年推動一學期16周。

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