揪出GOGO哥獲清白！皇池總經理喊「太好了」　防偷拍新措施曝光

▲皇池溫泉偷拍主嫌遭起訴，總經理出面回應。（圖／突發中心翻攝）



記者黃資真／台北報導

北投知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」今年3月爆發多起偷拍泡湯事件，引發極大爭議，外界一度懷疑是員工涉案，如今檢方查出是主嫌「GOGO哥」林姓男子從外部鑽入偷拍，終於還給店家一個清白，今(11日)皇池總經理也回應，感謝事發到現在客人都依舊相信清白，他們也加裝鐵絲網、針孔偵測器等等裝置防範，避免類似事件再度發生。

偷拍主嫌林姓男子今天遭到檢方起訴，皇池總經理對此出面回應，高興表示「太好了！」，雖然外界一開始懷疑是員工所為，但她十分相信員工的清白，不可能犯案，所幸後來也證實她的信任是對的。

總經理也說，很感謝事發到現在起訴，客人們都非常支持皇池，不但沒有抱怨，還給她很大的鼓勵，是經營20多年來最大的安慰，也感謝大家關心。

▲皇池內部的湯屋有部分用竹片打造。（資料照／記者黃宥寧攝）



針對偷拍案發生後的防範措施，總經理解釋因為竹片建築跟木板不一樣，多少會有空隙，尤其偷拍位置位於1層樓高的山谷後面，他們也完全沒想到嫌犯會冒著生命危險去偷拍，但老闆有指示不惜花重本，也要提高防護措施，因此現在內部有加裝針孔偵測器，外圍則增加監視器、鐵絲網、門鎖，還有照明燈等等，外加員工每天會巡邏一遍，就是為了避免類似事件再度發生，不讓客人暴露在偷拍風險之下。

最後總經理也強調，偷拍的林男行為不應該、心態也不正確，受罰制裁是必須的。