不只偷拍皇池湯客！變態GOGO哥走小路爬圍籬　5星溫泉酒店也被害

▲檢警偵辦皇池溫泉偷拍案，發現受害的還有北投某酒店露天風呂區。（資料照／記者黃宥寧翻攝）

記者劉昌松／台北報導

士林地檢署11日起訴「GOGO哥」林姓男子涉嫌偷拍遊客泡湯隱私畫面，發現林男除在2023年到皇池溫泉館偷拍外，早在2022年就曾走山路小徑、攀越圍籬偷拍北投另間知名5星溫泉酒店湯屋，平常林男還會在雨傘內暗藏攝影機，隨機偷拍女子裙底風光，再透過偷拍網站「創意私房」販售獲利113萬6407元，檢察官痛批林男犯罪手段令人不齒，請法院從重量刑。

起訴指出，林男2019年就在不詳男子「老馬」建立的「創意私房」論壇登陸當賣家，2021年到2023年間，林男就在開始在台北市各處街頭，把網路買來的運動相機等偷拍器材，裝改裝過的手機，或把長柄雨傘的傘面剪破，讓鏡頭透過破口偷錄裙裝女性的大腿根部、內褲等私密影像。

▲警方在皇池蒐證釐清偷拍犯行蹤。（資料照／記者黃宥寧翻攝）

然後林男拍攝的影片會以「AxD」為代號，由創意私房成員協助打上浮水印「AxD UpSkirts」、「AxD SCP」等字樣，透過Telegram販售傳輸，林男偷拍賺到錢後，2022年起，變本加厲，租車到台北市北投山區附近，走小徑，攀爬、跨越圍籬，侵入酒店的露天風呂區域，以手機拍攝顧客泡湯的臉部、裸露影像，再取名「AxD原創湯旅系列」販售。

2023年到2024年間，林男開始到同樣位於北投的皇池溫泉御膳館後方，偷拍在半露天湯屋內消費遊客的性隱私畫面，2024年1月28日凌晨，林男要回到北投另家5星知名溫泉酒店偷拍時，被酒店人員發現阻攔報警，直到5月間，網路上開始流傳皇池偷拍片，檢警擴大偵辦，並搜索林男住處查扣相關畫面。

檢察官勘驗林男潛入酒店、湯屋路徑與偷拍影像，發現林男曾在捷運站手扶梯偷拍女子的同時，大膽地裸露自己的生殖器，痛批林男觸犯多條竊錄、販售性影像，以及非法蒐集、利用個資等罪，為逞私慾，罔顧民眾性隱私及人格權，和「老馬」等人組成犯罪集團偷拍牟利，犯罪手段令人不齒，對被害人身心危害甚鉅，請法院就各次犯行從重量刑，以懲惡行。