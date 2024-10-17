圖文／鏡週刊

台灣首間寶可夢中心「Pokemon Center TAIPEI」去年底開幕，準神獸「快龍」被選為代表台灣的寶可夢，其「大海化身」的角色設定獲得多數玩家認同。不過有寶可夢粉專日前詢問AI「哪隻寶可夢最適合代表台灣？」結果得出2隻擁有特殊關係的寶可夢，有趣又令人鼻酸的答案引發網友共鳴。

臉書粉專「南瓜博士的寶可夢研究所」日前請教ChatGPT「哪隻寶可夢最適合代表台灣？」結果AI一次推薦「鐵面忍者」和「脫殼忍者」2隻寶可夢，而且答覆出乎意料地頗有道理，讓小編忍不住發文與喜愛寶可夢的網友分享。

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▲ChatGPT認為，「鐵面忍者」和「脫殼忍者」兩隻寶可夢最適合代表台灣。（翻攝自「南瓜博士的寶可夢研究所」臉書）

根據ChatGPT的完整答覆，簡單來說，ChatGPT認為兩隻忍者寶可夢都很符合台灣特色。「鐵面忍者」像極了騎車超快的台灣人，在車陣裡靈活且快速穿梭，不論趕著通勤還是趕在夜市打烊前買滷味，都充分反映台灣交通文化。

「脫殼忍者」則象徵台灣人面對困難的適應力，遭遇挑戰看似「脫殼」安靜無害，內心卻堅韌無比，明明只剩1滴血，還是能用神祕力量化解難題。

ChatGPT總結「兩隻寶可夢代表了台灣人的速度與韌性，既有活力又能適應各種挑戰，絕對是最佳候選。」小編認為上述分析肯定說中部分台人心聲，尤其「脫殼忍者」的論點令人鼻酸，「只能說AI還算是蠻懂台灣人的QQ」。

貼文成功獲得網友共鳴，大讚ChatGPT分析有理，「笑著笑著就哭了…」「共通點：都不怕地震」「就算HP只有1，明天還是要繼續去上班」「以為是地獄哏，結果看完流下心酸的眼淚」「趕夜市打烊前買滷味也太細節了吧????????????」「看著笑著，就哭了」。

另外，由於「鐵面忍者」與「脫殼忍者」都來自寶可夢「土居忍士」罕見的分裂進化，關於兩者身世的討論一直眾說紛紜，各自論點也能套用在政治環境特殊的台灣與兩岸關係，「南瓜博士的寶可夢研究所」的另一篇貼文同樣掀起不小討論。



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