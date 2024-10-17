威力彩飆4.9億！「4星座、4生肖」財運噴發　2吉時中獎率高

▲威力彩頭獎今日上看4.9億元。（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

威力彩頭獎邁入連22槓！今（17）日累積金額預估上看4.9億，吸引不少民眾躍躍欲試！清水孟國際塔羅小孟老師即點名「4星座＋4生肖」財運最旺，下注就有機會中大獎，上榜的有天秤座、雙魚座、水瓶座和摩羯座，而強運生肖則有豬、龍、鼠、兔，不妨買張彩券試試手氣。

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▲小孟老師點名4星座、4生肖財運噴發，不妨趁著今天試試手氣。（示意圖／記者周宸亘攝）

10月17日4星座＋4生肖財運最旺：

Top4：摩羯座

穀神星入摩羯座本命宮，加上冥王星入本命宮，顯示摩羯座在17日這天偏財運非常旺盛。穀神為稻米之神，小孟老師建議，今天穿米色衣服，或下注前吃碗飯、喝杯水，再前往下注，說不定會中大獎。

Top3：水瓶座

木星落在水瓶座的偏財宮，顯示水瓶座財寶庫17日能得到照亮，木星代表木頭，今年宜木。因此財富能有所變動，小孟老師建議，下注前用溫水洗臉，再到「樹比較大棵」的投注站去下注，就能提升財氣，洗完臉後走到投注站下注前也建議先曬一下陽光，就能產生效果，讓財氣瞬間衝到爆棚。

Top2：雙魚座

水星與金星進入雙魚座的九宮遷移宮，遷移代表外地運勢很強，17日下注可以前往外地或者到隔壁鄉鎮購買威力彩，說不定會有意外之財降臨。

Top1：天秤座

太陽進入本命宮，水星與金星入財帛宮元辰能注入強大財氣，財氣將能源源不絕，財氣磁場能籠罩全身。小孟老師建議，下注前吃黃色與紅色食物，再喝一杯溫水，代表太陽與水星能量匯聚，將能增加你的中獎機率，讓你發發發。

至於好運生肖，則有生肖豬、龍、鼠、兔。小孟老師分享，下注好運時段為上午11點至下午3點，晚上5點至7點；好運方位為東北方，建議尋找住家或辦公室東北方的投注站來下注。