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12星座「想追你」會這樣做　處女座安排完美約會

▲▼情侶,牽手,兩性,愛情。（示意圖／取自pexels）

▲獅子座對於喜歡的對象會勇敢的大方表達。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

星座好朋友》為大家整理出，12星座喜歡一個人的時候會有著什麼樣的表現呢，一起參考看看。

牡羊座

好不容易遇上一個喜歡的人，牡羊不可能忍住什麼都不做的，只要喜歡上了就會不顧一切的去主動追求對方。

金牛座

當你發現金牛突然對你很大方，滿腦黑人問號的時候，基本上就是他喜歡上你了，為了博得你歡心，他們很樂意花錢在你身上。

雙子座

如果平常鬼靈精怪，像風一樣的雙子座對你百依百順還很老實的話，多半早已對你動心。

巨蟹座

巨蟹座因為比較內向，他們就算喜歡你、想追你，可能也不會表現得很明顯，但是一定會關注你的所有大小事，你可能還會很驚訝他怎麼會這麼了解你的一切。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲細心的處女座會用心安排約會的每一個細節。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

獅子座

獅子座特別高傲，喜歡你就不會扭捏，會很大方的追求你，不過被拒絕的話，他們的自尊心也很容易受到打擊。

處女座

處女座追求的時候會很細心的安排約會，所有的細節也都會處理得相當完美，對待感情很認真的處女，就連告白的時機都是他提前就安排好的。

天秤座

天秤座就算對你有點意思，也會先從朋友開始慢慢進攻，先對你觀察一番，再計畫著該怎麼得到你的心。

天蠍座

天蠍喜歡你不會直接的追你，而是利用一些方法讓你主動靠近他，先確保你落入他的圈套，再一把套牢你；你可能還會以為是你先喜歡他，其實他比你還早就先喜歡上你了。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲天秤對喜歡的人會一步步慢慢靠近。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

射手座

射手會在公開場合丟一些曖昧的話給你，先看看你的反應怎麼樣，萬一你很排斥或對他完全沒意思，他們就會打圓場說是開玩笑的默默就讓這件事過去了。

魔羯座

魔羯座還是很高冷的，即使他們喜歡你也不會表明的去追你，而是用自己的特質去吸引你，讓你主動對他感興趣。

水瓶座

水瓶座如果喜歡你，會用一種很稀鬆平常的口氣跟你表達，好像現在告白的人不是他一樣，不過他們心裡還是挺緊張的。

雙魚座

實際上雙魚座想追一個人的時候，一旦心動了就會想表達自己的心意，不過喜歡的人通常彼此也有些好感，成功率還是滿高的。

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