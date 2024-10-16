正妹「日本鳥居」做引體向上遭出征　IG緊急道歉了

▲外國正妹「日本鳥居」引體向上遭到炎上。（圖／翻攝X@JP_Quest）



記者楊庭蒝／綜合報導

近日，智利體操選手佩雷斯（Marimar Perez）因在日本鳥居前拍攝一段引體上升的短片，引發了日本民眾的強烈反感。該段約15秒的影片中，佩雷斯雙手抓住鳥居的橫桿，做出街頭健身中的花式引體向上動作，並伴隨音樂擺動，最後還露出笑容，做出完成的姿勢。這一行為被認為對日本文化及宗教信仰的不尊重。

佩雷斯在Instagram擁有14萬粉絲，經常分享與妹妹的訓練及旅行影片。她近日在日本旅遊時，發布了多段影片，其中包括在鳥居前進行倒立和翻跟斗的行為，這些行為在日本社交平台上引起激烈的批評。許多網友表示，鳥居是神聖的文化符號，象徵著神明的居住地，佩雷斯的行為如同闖入神明的家中，令人難以接受。

面對網絡上的不滿聲浪，佩雷斯一度關閉了她的Instagram帳號，隨後，她在Instagram上發佈了一段道歉影片，並用西班牙語和日文表示：「我想為我在日本的行為道歉，並非有意不尊重當地文化，這是我不經思考的舉動，我為此感到深深的後悔。」她的道歉雖然受到部分支持者的理解，但仍有不少網友呼籲她對文化差異保持敏感。