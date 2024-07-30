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Meta推新功能　用戶可創建個人化AI角色

▲Meta Platforms將推出一項名為「AI工作室」（AI Studio）的新工具，讓用戶可創造、分享和設計個人化AI聊天機器人。（圖／截自ai.meta.com）

▲Meta Platforms將推出一項名為「AI工作室」（AI Studio）的新工具，讓用戶可創造、分享和設計個人化AI聊天機器人。（圖／截自ai.meta.com

文／中央社

社群網站臉書（Facebook）母公司Meta Platforms於29日表示，將推出一項名為「AI工作室」（AI Studio）的新工具，讓用戶得以創造、分享和設計個人化AI聊天機器人。

路透社報導，Meta指出，AI工作室將能讓用戶打造客製化的人工智慧（AI）角色，也能讓社群媒體Instagram的創作者們將AI角色作為「他們個人的延伸」，讓AI角色為他們處理常見的私人訊息提問和回覆限時動態。用戶能在這個社群媒體巨擘的多個平台上分享自己的AI角色。

這項新工具是利用Meta上週發布的大型語言模型Llama 3.1所建。Llama 3.1是Meta多數免費的AI模型中的最大版本，支援多種語言，具備能和OpenAI等對手付費模型競爭的性能指標。

路透社本月稍早獨家報導，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI正在從事一項代號「草莓」的計畫，相關細節甚至在公司內部也屬高度保密。這家新創公司力圖展示其推出的模型類型可提供先進的推理能力。

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