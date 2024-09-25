繼圓圈圈消失！IG更新「1變動」被嫌爆　大票用戶炸鍋：越改越瞎

▲示意圖，與本文無關。（圖／網友茉莉提供）

記者周亭瑋／綜合報導

Instagram最近大改版，先是將原本「圓圈圈」精選限時動態拿掉，如今又將它納入主頁中，此變動被大票用戶狂嫌，洗版直呼「越改越可怕」、「真的醜爆」；另外，也有熱心網友發文提醒，只要長按即可移除。

不少網友昨日陸續在Threads上發文吐槽，「IG你還要再鬧嗎？精選跟貼文混在一起有好看嗎？」「精選合併在主頁，超爆醜！拜託IG不要再改版了...謝謝，只接受改回來圓圈圈」。

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話題掀起廣大討論，網友紛紛開酸，「看到這個功能快生氣了」、「越改越瞎」、「回不去的圈圈」、「真的跪求把圈圈改回來」、「以為我手機壞掉，看起來亂七八糟超阿雜」、「超醜...我還以為是我的壞掉」。

▲原本的「圓圈圈」消失，變成合併於主頁中。（圖／記者周亭瑋攝）

值得一提的是，只要長按介面，就會出現「從主要網格移除」的選項，而按該選項下方的「管理精選動態」，即可一次多個同時取消，無須一個個移除。

而看到熱心網友提供解方後，不少用戶也留言道謝，「謝謝教學...已移除」、「超需要」、「真的神！我重開超多次」、「這篇真的救了我」、「謝謝你，我的超人」、「感謝你！我也焦慮一整天，終於得到救贖」、「謝謝你，終於找到解決方式，不然主頁真的醜到爆」、「你是神救援吧」。