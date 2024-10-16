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農業部簡化天然災害救助流程　新制回溯10／1起適用

▲農業部大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部修正發布「農業天然災害救助辦法」簡化流程、延長受理期間。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

颱風、豪雨造成農漁業災損嚴重，農業部今宣布修正發布「農業天然災害救助辦法」，延長受理時間、放寬延遲性災損提報時間，以及加速公所勘災流程等，並每年檢討項目與額度，加速農漁民復耕、復養，修正內容溯及到今年10月1日後發生的天災，亦即山陀兒颱風受災的農漁民也能立即適用。

農業部表示，已於10月14日修正發布「農業天然災害救助辦法」，以貼近實際需求、簡化現勘流程、延長受理時間精神，協助農漁民在受到天然災害後第一時間能儘速復耕、復養，該辦法並溯及今年10月1日。

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農業部說明，此次救助辦法修正內容重點有4大項，包括公所受理期間，從10個日曆天改為工作天，提供基層人力假日彈性受理，同時考量災損嚴重時，得公告受理期限再延長5個工作日；遲發性災損經認定後，放寬得於6個月內完成提報；若公告為免現勘品項或達災損天氣參數者，公所只需確認種植或養殖事實，即取消公所勘查損失率20%規定，加速公所勘災流程，從速認定。此外，每年檢討現金救助項目及額度，符合實際生產成本，加速農漁民復耕、復養。

農業部提醒，山陀兒颱風過後，農業部陸續公告農業天然災害救助地區及品項，受災農漁民應把握受理期間，至公所申請救助；農業部也將輔導地方政府加速各項行政作業程序，全力協助農漁民復耕復建工作。

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