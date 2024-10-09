立委質疑「加工蛋效期」要求辦試吃會　農業部：食藥署確認就好

▲立委張啓楷質詢進口蛋轉作加工蛋品效期。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價創3年新低，民眾黨立委張啓楷今在立院經濟委員會指出，中央畜產會無視蛋農生計，分別在5月、8月兩度釋出進口加工液蛋，擾亂市場供需，並質疑進口蛋效期，要求農業部舉辦試吃會讓部門主管自己吃吃看。農業部長陳駿季表示，現有庫存加工蛋粉效期可到明年9月，若外界有疑慮，可請食藥署協助確認效期就好。

張啓楷質詢指出，今年5月國內蛋價跌至26.5元、8月27.5元，蛋農已經苦不堪言，中央畜產會竟公開標售即將到期的加工液蛋，根本就是破壞產銷平衡、不顧蛋農生死，而且還攸關食安問題，之前衛福部說加工蛋品效期是1年，質疑標售的加工蛋品效期，要求農業部1周內舉辦進口加工蛋試吃會，讓部門主管試吃給大家看。

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陳駿季回應，進口蛋轉做加工蛋品會在蛋價回升的時候適度釋出，目前庫存加工蛋品尚有1148萬顆，不同加工蛋品製成不同，其中蛋粉效期2年，到2025年9月14日才到期，至於試吃會部分，不需要用這種方式來證明，可請食藥署協助確認即可。

陳駿季說明，目前進口蛋轉作加工蛋品部分，尚有1148萬顆庫存，因為蛋價低迷，之前有500多萬顆到期，但液蛋與殼蛋不同，殼蛋會發臭必須堆肥處理，過期液蛋則可轉為廚餘供應豬農，還可以賣錢，會盡可能利用不浪費。