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大陸 大陸焦點 特派現場

吳慷仁參與太陽花已翻篇？　陸國台辦定調：認同一中加大支持

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2024.10.16） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣演員吳慷仁轉往大陸發展，與大陸經紀公司簽約引發輿論關注，主因是有網友爆料，吳慷仁曾參與太陽花運動，立場有問題。對此，大陸國台辦今（16）日也定調，只要能與台獨跨清界限，認同一中原則以及自己是中國人，大陸方面會給予圓夢舞台，加大支持。

陳斌華指出，我們一貫鼓勵支持要加強兩岸民間各種的交流，對於台灣同胞，包括青年、基層民眾育人等。「如果以前對兩岸關係有過模糊認識，說過錯過，做過錯事，只要能與台獨劃清界限，認同一個中國原則，認同自己是中國人，願意參與兩岸關係和平發展。」

他也指出，「願意來大陸交流，來大陸發展，我們都幫你，並將會努力為他們發展好，圓夢想，提供舞台，加大支持。」

吳慷仁近來以「我不再是一個人」宣言，證實與大陸經紀公司「壹心娛樂」合作引發軒然大波，該公司在對岸娛樂圈也算是兵強馬壯，台星像是趙又廷、陳昊森都在旗下。

消息傳出後，吳慷仁受到極大壓力，此次「西進」也傳出簽約大陸經紀公司只是簽約三個月「試用期」，讓外界觀望是否會有變化，甚至不看好居多。

今日大陸國台辦也針對「吳慷仁赴陸發展」特地回應，條件是只要與「台獨」劃清界線，認同一中原則以及自己是中國人，陸方都歡迎台灣各界來發展，並且加大力度支持。

國台辦上述回應正式「定調」吳慷仁引起爭議「已翻篇！」，等同為其他想來大陸發展的「綠色藝人開啟新發展機會。

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