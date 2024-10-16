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竹北天坑案2人認罪盼減刑　列共同正犯！豐邑副總：非常冤枉

▲▼竹北天坑案、豐邑機構董事長黃淑美（拿綠色提袋）。（圖／記者陳凱力攝）

▲豐邑機構副總黃淑美（拎綠色提袋者）對於被列共犯表示冤枉。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

竹北天坑案今(16)日進行第一組的第二次開庭，庭中三名被告僅豐邑機構副總黃淑美堅持否認認罪，豐邑機構法務部協理李明強、技師陳至忠皆坦承犯罪。黃淑美甚至對自己被列共犯，表示「很冤枉」。

豐邑機構副總黃淑美向法官表示，自己雖擔任負責人但實際上僅掛名，屬於激勵員工的角色，並無實際參與決策，且坍塌案應為工程部門的責任，與她無關，認為自己被列為被告是因為掛名負責人，以及擔任另一名被告李明強的主管。

黃淑美強調，自己雖然看過工作會報，但對於會報內容不是這麼在意，且自己是虔誠的基督徒，與人為善，更曾問過祕書「這個是不能做的」，對於檢方將她列為「共同正犯」表示「感到非常冤枉」。

豐邑機構法務部協理李明強則選擇自白犯行，坦承認罪並請求減刑。他表示，自己是因為劉進乾找他協助，才協助諮詢，並非為了個人利益，且妻子罹病，仰賴他一人照顧，請求法官憐憫，予以減刑，若減刑有附帶條件，也願意接受。並否認教唆胡坤銘。

陳至忠也於偵查中坦承犯罪，他稱因一時思慮不周，才會犯下過錯，同樣請求法官看在他誠心悔過，予以減刑。

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