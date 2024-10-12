懷疑司機繞遠路嗆「殺死你」　上法庭改口：吵架無好話

▲計程車示意圖，非當事案件。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名劉姓男子今年4月間搭乘黃姓司機開的計程車，但他卻懷疑司機故意繞遠路，於是對司機嗆聲「等一下殺死你」、「是要輸贏嗎？」事後被司機提告恐嚇，法院審理時，劉男辯稱沒有恐嚇之意，完全是「吵架沒好話」，但法官認為他已明確讓司機感到恐懼，因此依恐嚇危害安全罪判他拘役20日，得易科罰金。

判決指出，劉姓男子是今年4月3日凌晨零時許，在高雄市鳳山區保泰路與自強路口處搭乘由黃姓司機開的計程車，路上劉男覺得黃姓司機故意繞遠路，於是在車上質問黃是否繞遠路？黃雖否認，但劉不信，直接嗆聲「我等一下就打死你」、「還是我們要輸贏」，隨即拿200元紙鈔向黃的頭部砸下去。

黃姓司機見狀也不敢和劉男繼續吵，等劉男下車後，黃姓司機就拿著車內的行車記錄器畫面，去警局提告。

劉男在偵訊時否認有恐嚇的意思，辯稱雖然有說「要打死你」等話，但是吵架沒好話，吵架哪裡叫做恐嚇，只是與他爭執而已。

但法官認為，劉男說的話依社會經驗法則判斷，客觀上已足使黃姓司機感覺到生命、身體之安全受威脅而心生畏懼，已可認屬惡害之通知，並達足使人心生畏怖之程度，確屬恐嚇無疑，因此依恐嚇危害安全罪判他拘役20日，得易科罰金，全案可上訴。