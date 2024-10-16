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拒絕醉鬼遊客！　捷克布拉格禁旅行團辦「夜間酒精路跑」

拒絕醉鬼遊客！捷克布拉格禁止旅行團辦夜間酒精路跑：想吸引更有文化的人

▲捷克首都布拉格將下令禁止旅行團在當地舉辦夜間酒精路跑活動。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

中歐國家捷克，每年5月會於首都布拉格（Prague）舉辦全國最大的啤酒節盛會，屆時還能品嘗到高達70多種品牌的捷克啤酒。不過，布拉格市議會日前卻宣布，將開始禁止旅行社在當地舉辦夜間「酒精路跑」（pub crawl）活動，係因想吸引更多「有品味」的遊客，而非短暫停留又只為喝醉的酒鬼。

根據《CNN》報導，布拉格現任副市長茲德涅克（Zdenek Hrib）表示，深夜酒精路跑活動將被禁止，特別是當地時間晚間10點到隔天早上6點之間，該禁令將於11月初左右生效。另一位副市長波斯皮希爾（Jiri Pospisil）也說，市政府希望阻止那些「短暫停留只是為了喝醉」的遊客，並想邀請「更有文化、更富有的」的觀光客前來。

布拉格第一區區長特雷齊（Terezie Radoměřská）補充道，禁止夜間路跑是希望減少破壞性行為，特別是與單身派對等相關的活動，這些活動常常會給當地人帶來過度的噪音和干擾，而這些活動也與當地想培育的旅遊業類型不符。

實際上，在過去的20年裡，也歸功於廉價航空蓬勃發展，布拉格已成為歐洲各國民眾舉辦單身派對和酒精路跑活動的首選目的地之一，尤其是來自英國的遊客。而據2023年的統計，捷克國內「人均啤酒消費量」就高達128公升，位居世界第1；有趣的是，捷克不少菜單上，啤酒售價甚至比礦泉水便宜。

對此，捷克飯店與餐廳協會會長瓦茨拉夫（Vaclav Starek）表達大力支持，他強調，這項禁令只會影響旅行團，但不會阻止個別團體自行至酒吧或在外喝酒到很晚，也不會有商家生意受波及。

報導指出，布拉格和歐洲許多城市一樣，近幾個月來一直在抵制遊客，像是義大利威尼斯，最近就將旅行團規模限制為25人，並禁止使用擴音器，而巴塞隆納市長則計劃在2028年停止向遊客出租公寓，藉此來平衡過度觀光，減少對當地民眾帶來的衝擊。

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