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巴西女9歲喪父立志當警察　25年後親手抓住殺父殺手

（圖／X）

▲（圖／X）

圖文／CTWANT

巴西一名女子的父親在她9歲時因欠了50英鎊（約新台幣2103元）的債務被槍殺，當時兇手逃跑了，案件最終被撤銷，女子得知噩耗後，久久不能走出，隨著成長的時間，她決心要將兇手繩之以法，攻讀法律學位，長大後順利成為一名警察，並於上月底親自抓獲了兇手。

據《每日鏡報》報導，德烏斯（GIslayne Silva de Deus） 的父親吉瓦爾多（Givaldo）在她9歲時因欠了50英鎊的債務，1999年的一天與兇手戈麥斯（Raimundo Gomes）在酒吧發生激烈爭執，不料戈麥斯拿著手槍回來並向吉瓦爾多的頭部開了一槍，隨即逃跑，最終案件被撤銷。

吉瓦爾多共有5個女兒，德烏斯是長女，她久久不能走出傷痛，隨著成長她決心將奪取父親生命的人繩之以法，2007年18歲的她開始就讀法學院，7年後成為合格的律師，然後2023年通過民警的公開考試。在今年早些時候加入時，她提出了一個具體要求，就是希望自己被分配到兇殺組，她知道自己能在那裡追蹤並逮捕兇手。

在那裡，她開始收集有關兇手的下落，並找到了於2019年簽發的最後一張逮捕令。上週，她的團隊終於找到了兇手的藏身之處，並於25日晚上在農田中將他逮捕，26日出庭後，他即將被送進監獄服刑12年。

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