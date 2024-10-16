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打爆孫安佐「贏也不光榮！」　韓森回應二番戰戰帖：網友會想看嗎

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藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐12日晚間和拳手「台中燒打雞」韓森對決，在第2回合慘遭KO。（合成圖／翻攝FB「John Pin」（左）、翻攝畫面（右））

▲藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐12日晚間和拳手「台中燒打雞」韓森對決，在第2回合慘遭KO。（合成圖／翻攝FB「John Pin」（左）、翻攝畫面（右））

圖、文／CTWANT

藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐12日晚間和拳手「台中燒打雞」韓森對決，在第2回合慘遭KO，不僅滿臉鮮血，眉骨邊緣也縫了2針。對手韓森接受媒體訪問時則表示，因為實力太過懸殊，其實打贏孫安佐「並不光榮」，但他還是十分肯定對方敢站在台上對決的勇氣。此外，對於孫安佐提出想要「二番戰」，韓森鬆口表示「希望能看到他的成長」，但也忍不住懷疑：「第二次的話就……網友們會想看嗎？」

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根據《中時新聞網》報導，韓森在結束2天的拳賽沉澱後接受訪問，表示「終於能夠好好休息」。他表示，其實在跟孫安佐比賽前，自己也受到不小的壓力，「不是來自輸贏，是來自於身邊太多親友、認識的跟不認識的人對我的關注，一開始這些關注有一些都會燒到我、燙到我，因為太多人了。」讓他不敢鬆懈，也覺得有些抱歉因此沒辦法好好陪家人。

韓森表示，當初宣戰後有成千上萬條留言，甚至有人當面向他喊話，「希望我就是教育一下這個小男孩（指孫安佐）。」他忍不住開玩笑說：「怎麼會有一個人有辦法讓全台灣民眾那麼團結？」韓森認為，孫安佐可能是在父母的光環下找不到自己的定位或價值，才用錯的方式想展現自己的存在感與能力。

談到與孫安佐的比賽，韓森再度強調，「打贏這場（比賽）其實沒有什麼好光榮的，我覺得他肯上台就有60分，因為這是一場實力很懸殊的對決，他自己也知道。」他進一步解釋：「他是健身專項的，不是格鬥專項的。今天他敢跳脫自己的領域，站到八角籠裡面跟我對決，我覺得這份勇氣已經贏過很多人了。衝著這份勇氣我給他很大的肯定。」

不過拉高角度，韓森認為這場對決是給社會一個很好的示範，因為不管發生什麼事都能在擂台上，理性又合法的解決，「男人與男人之間就是這樣子，不打不相識，有再大恩怨，當你在場上付出努力，在場上揮灑汗水的時候，彼此間都能感受到對方的努力跟鬥志。」

看到孫安佐賽後傷痕累累，韓森透露其實自己右腳踝、手指等部位也有受傷：「我受到的傷害，都是我打他所留下來的傷害，並不是他打擊到我的傷害」。

被問到把孫安佐打到那麼慘，當下是否拚盡全力？韓森則略為尷尬表示：「說實在也沒有到拚盡全力，其實我練的時間本來就比他長，這是一場我不管怎麼做都不會公平、都一定會有人講話的比賽。」但韓森還是給予孫安佐高度肯定：「我只能說，他很棒！」

面對賽後遭到網路酸民嘲諷，韓森強調自己並不在意職業或不職業，只想打「有人看的比賽」，並向酸民喊話：「如果不是選手，請先自己真的去練過拳，比過一場比賽後，知道上場的不容易，等你瞭解這些東西再講那些話。」韓森更嗆聲，「我強不強，也不是網友說了算，有本事來跟我打一場！」

至於孫安佐賽後提到「二番戰」的消息，韓森表示「希望能看到孫安佐的成長」，但對決對象不一定要是他。他大方表示，如果孫安佐想跟其他人打，他願意轉換角色，以陪練的身分幫助孫安佐，「如果孫安佐願意的話，我可以助他一臂之力。」

至於外界「再戰」的期待，韓森忍不住開起玩笑：「第二次的話就……網友們會想看嗎？想看的跟我說一下」。

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