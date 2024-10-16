　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2030綠電需求400億度　郭智輝提「菲律賓蓋綠電廠」送電回台

面對2030年綠電達標壓力在即，經濟部長郭智輝提出「菲律賓」蓋電廠等構想試圖解套。（圖／趙世勳 攝）

▲面對2030年綠電達標壓力在即，經濟部長郭智輝提出「菲律賓」蓋電廠等構想試圖解套。（圖／趙世勳 攝）

圖文／CTWANT

經濟部長郭智輝15日表示，為了讓2030年台灣綠電排放達標，初步規劃與民間業者合作，在菲律賓蓋綠能電廠，接著透過船運或台電海底電纜，運電回台供綠電需求者使用。

據了解，因應全球淨零碳排趨勢，企業綠電需求大增，經濟部日前預估，2030年綠電需求量將達400億度，而台灣要發展AI兼顧減碳，雙軸轉型的時代綠電需求孔急，外界憂心2030綠電400億度供電承諾恐跳票，經濟部也急於找尋創造綠電新可能。

對此，郭智輝指出，自己在美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene）牽線下，尋求在菲律賓等鄰近國家蓋綠電廠，再將電力運輸回台灣的可能。他舉例，新加坡和澳洲距離4,800公里，而新加坡便是透過海底電纜，向澳洲買綠電，台灣距離菲律賓呂宋島才300多公里，沒理由不行。

郭智輝認為，在菲律賓等鄰近國家，在該國土地上請廠商投資綠電，電廠端不一定是台電公司，但可由台電把綠電接回台灣，進一步把這些綠電買回來，提供國內有綠電需求的業者使用。他說，至於電力種類都還在發想階段，可能有太陽能、風力和地熱等，仍可討論。

郭智輝感嘆，在台灣蓋綠能電廠現階段仍面臨地方政府和群眾的質疑和掣肘，蓋設電廠在台灣短期難有共識，但產業的發展實在不能等，必須儘速找出解方，即使海底電纜運輸需要成本，但代價一定會低於在台灣發展的重重困難，仍值得一試。

延伸閱讀
母親不滿戀情僱殺手除掉女兒！　他竟是「女兒男友」反被殺
他去前女友家借廁所　竟幹走「這物」賠10萬元
楊宗緯走錯哪步看不到老蕭車尾燈？　一票人駁：在中國也賺不少

ET快訊
齊柏林之子苗栗演講　竟遭羞辱
黃曉明女友評論伍佰的歌「猥瑣」！　陸網氣炸
綠鬣蜥狂繁衍　屏東遭攻陷淪「侏羅紀公園」
孫安佐喊話狄鶯、孫鵬
新青安核貸金額破6400億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2030綠電需求400億度　郭智輝提「菲律賓蓋綠電廠」送電回台

快訊／蔡英文抵達巴黎　羅浮宮前大合照：深化與法國的夥伴關係

退將「疑起立聽中共國歌」遭砍退俸！朱立倫：相信臧幼俠忠於國家

北市稱拾荒者領不到補助是中央問題　洪申翰打臉：去街上看看很難？

新青安上路14個月助逾8萬戶成家　核貸金額破6400億元

大法官拒交問卷　民眾黨團酸：逃得了問卷、逃不過實質審查

梁文傑：「國之北疆」沒人說違憲　代表中華民國在台澎金馬生根

快訊／起立聽中共國歌遭國防部砍退俸　藍營退將喊冤提救濟

「謝國樑200」換民眾黨退選？　謝立功發聲：希望檢調盡速查明

風災補助高屏全品項適用　藍委批賴清德、卓榮泰：把台東當次等公民

貨輪靠泊基隆港撞岸上橋式機　眾人前「整座翻倒」3億沒了

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

趙小僑扮黑臉「打典典寶寶手心」　見她秒學..驚覺：不能這樣對她！

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

釘書機冷知識大會考！　台語名、製造年份難倒大家

高雄早餐名店「排煙管竄煙」　消防灌救...阿北一旁淡定吃

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

謝國樑被柯文哲USB記載200　認家族有來往：全力配合調查

三重警匪追逐！拒檢狂衝3KM　警連開9槍...副駕中2槍通緝身分曝

郭雪芙聽「男友」噗笑　自嘲在深山還會被拍XD

2030綠電需求400億度　郭智輝提「菲律賓蓋綠電廠」送電回台

快訊／蔡英文抵達巴黎　羅浮宮前大合照：深化與法國的夥伴關係

退將「疑起立聽中共國歌」遭砍退俸！朱立倫：相信臧幼俠忠於國家

北市稱拾荒者領不到補助是中央問題　洪申翰打臉：去街上看看很難？

新青安上路14個月助逾8萬戶成家　核貸金額破6400億元

大法官拒交問卷　民眾黨團酸：逃得了問卷、逃不過實質審查

梁文傑：「國之北疆」沒人說違憲　代表中華民國在台澎金馬生根

快訊／起立聽中共國歌遭國防部砍退俸　藍營退將喊冤提救濟

「謝國樑200」換民眾黨退選？　謝立功發聲：希望檢調盡速查明

風災補助高屏全品項適用　藍委批賴清德、卓榮泰：把台東當次等公民

蹲流動廁所！男子大號上到一半　怪手突開挖「嚇屎」他

台積電工程師偷拍女友私密照！貼IG散布嗆「很破」：要妳身敗名裂

吃瓜子沒吐瓜子皮！女童直腸被堵死　醫崩潰：手術室全是惡臭

夢想家成軍8季拚首冠　陳立宗：TPBL會變最強聯盟

日藥大廠自主回收3萬盒退燒藥！「第一三共健康」說明原因

2030綠電需求400億度　郭智輝提「菲律賓蓋綠電廠」送電回台

《春天的花蕊》作曲人詹宏達辭世　享壽67歲

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》一天銷量破300萬套　史上最多182名角色

打爆孫安佐「贏也不光榮！」　韓森回應二番戰戰帖：網友會想看嗎

減重總是失敗？「5個方法」有效提升新陳代謝　多吃蛋白質也管用

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

曝「3大鐵證」直指柯文哲收賄　律師分析：最重無期徒刑

即／蔡英文抵達羅浮宮：深化與法國的夥伴關係

2030綠電需求400億度　郭智輝：菲國蓋電廠送電回台

退將赴港遭砍退俸　朱立倫：相信臧幼俠忠於國家

神祕「黑衣部隊」副中隊長現身

罷免潮來了？　綠委列9藍委危險名單：罷掉綠營就選得上

柯文哲真收沈慶京1500萬？　郝龍斌這樣說

北市稱拾荒者領不到補助是中央問題　洪申翰打臉：去街上看看很難？

快訊／起立聽中共國歌遭國防部砍退俸　藍營退將喊冤提救濟

「謝國樑200」換民眾黨退選？　謝立功鄭重回應了

新青安上路14個月助逾8萬戶成家　核貸金額破6400億元

快訊／藍營退役少將赴港起立聽中國國歌　國防部砍退俸

首公開露面！陳重文暴瘦40公斤

影／咬到！F-16狙擊手莢艙標定畫面曝　鎖定中共航母遼寧艦載殲15

更多熱門

相關新聞

巴西女9歲喪父立志當警察　25年後親手抓住殺父殺手

巴西女9歲喪父立志當警察　25年後親手抓住殺父殺手

巴西一名女子的父親在她9歲時因欠了50英鎊（約新台幣2103元）的債務被槍殺，當時兇手逃跑了，案件最終被撤銷，女子得知噩耗後，久久不能走出，隨著成長的時間，她決心要將兇手繩之以法，攻讀法律學位，長大後順利成為一名警察，並於上月底親自抓獲了兇手。

50歲↑「血糖異常」恐罹癌王！醫示警3類人要注意

50歲↑「血糖異常」恐罹癌王！醫示警3類人要注意

兒童籃球班惡性倒閉！家長怒：1堂課都沒上人就跑了

兒童籃球班惡性倒閉！家長怒：1堂課都沒上人就跑了

全家最高166！爸拍桌嫌矮「不努力還怪基因」

全家最高166！爸拍桌嫌矮「不努力還怪基因」

港警偵破網戀AI換臉詐騙集團

港警偵破網戀AI換臉詐騙集團

關鍵字：

周刊王郭智輝綠電

讀者迴響

熱門新聞

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

即／ASML財報暴雷「重挫13%」！半導體集體跳水

2警遭毒駕撞死　警政署認定因公殉職

34歲男遭自強號撞輾亡　絕命7分鐘來不及救

黃曉明女友評論伍佰的歌「猥瑣」

郭雪芙出道16年首度認愛了！一聽到「男友」瞬間噴

星巴克買1送1沒了！新CEO上任大砍折扣優惠

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

齊柏林兒演講遭辱「靠爸餘蔭吃一輩子」

齊柏林兒子演講被羞辱「靠爸餘蔭」　苗栗縣府道歉了

拆我屋者全家必死！高雄男「以死詛咒」拆遷工程　

綠鬣蜥繁衍成災　屏東宛如侏羅紀公園

趁小女友熟睡侵犯！他賠2百萬+結婚換輕判

周刊爆柯文哲USB記載「謝國樑200」　北檢回應了

更多

最夯影音

更多

貨輪靠泊基隆港撞岸上橋式機　眾人前「整座翻倒」3億沒了

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

趙小僑扮黑臉「打典典寶寶手心」　見她秒學..驚覺：不能這樣對她！

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

釘書機冷知識大會考！　台語名、製造年份難倒大家

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面