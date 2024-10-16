2030綠電需求400億度　郭智輝提「菲律賓蓋綠電廠」送電回台

▲面對2030年綠電達標壓力在即，經濟部長郭智輝提出「菲律賓」蓋電廠等構想試圖解套。（圖／趙世勳 攝）

圖文／CTWANT

經濟部長郭智輝15日表示，為了讓2030年台灣綠電排放達標，初步規劃與民間業者合作，在菲律賓蓋綠能電廠，接著透過船運或台電海底電纜，運電回台供綠電需求者使用。

據了解，因應全球淨零碳排趨勢，企業綠電需求大增，經濟部日前預估，2030年綠電需求量將達400億度，而台灣要發展AI兼顧減碳，雙軸轉型的時代綠電需求孔急，外界憂心2030綠電400億度供電承諾恐跳票，經濟部也急於找尋創造綠電新可能。

對此，郭智輝指出，自己在美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene）牽線下，尋求在菲律賓等鄰近國家蓋綠電廠，再將電力運輸回台灣的可能。他舉例，新加坡和澳洲距離4,800公里，而新加坡便是透過海底電纜，向澳洲買綠電，台灣距離菲律賓呂宋島才300多公里，沒理由不行。

郭智輝認為，在菲律賓等鄰近國家，在該國土地上請廠商投資綠電，電廠端不一定是台電公司，但可由台電把綠電接回台灣，進一步把這些綠電買回來，提供國內有綠電需求的業者使用。他說，至於電力種類都還在發想階段，可能有太陽能、風力和地熱等，仍可討論。

郭智輝感嘆，在台灣蓋綠能電廠現階段仍面臨地方政府和群眾的質疑和掣肘，蓋設電廠在台灣短期難有共識，但產業的發展實在不能等，必須儘速找出解方，即使海底電纜運輸需要成本，但代價一定會低於在台灣發展的重重困難，仍值得一試。

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