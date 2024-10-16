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35尊福德正神全台遶境回鑾　徐榛蔚：花蓮復甦也靠信仰力量

▲▼縣長徐榛蔚前往福安廟接駕，祈求福德正神護佑縣境平安，民生安康。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼縣長徐榛蔚前往福安廟接駕，祈求福德正神護佑縣境平安，民生安康。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮福安廟與東林福德廟舉辦「113年陸巡護國祐台灣福德文化祭」，全國各縣市35尊福德正神陸巡環台守護台灣，歷經十天路程回到花蓮，花蓮縣長徐榛蔚15日率副縣長顏新章、各局處首長前往福安廟接駕，祈求福德正神護佑縣境平安，民生安康。

▲▼縣長徐榛蔚前往福安廟接駕，祈求福德正神護佑縣境平安，民生安康。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，這次福德正神遶境活動從花蓮出發，繞行全台後圓滿回鑾，象徵對全台闔境平安的祈求，對花蓮具有特別的意義。她提到，今年0403大地震，花蓮經歷重大挑戰，縣府全力投入重建，修繕工作已逐步進行，中繼永久屋亦已動工，百工百業的復甦不僅靠縣府的努力、鄉親的支持，也仰賴地方信仰的力量。

▲▼縣長徐榛蔚前往福安廟接駕，祈求福德正神護佑縣境平安，民生安康。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，百工百業的復甦也仰賴地方信仰的力量。

徐榛蔚感謝林理事長及全國各地信眾帶來35尊福德正神遶境台灣，並將全國的祝福帶回花蓮，象徵對地方的深厚關懷。誠摯邀請全國信眾前來花蓮，藉著與神明結緣的同時，親身感受花蓮這片土地的美麗與文化，期盼信眾們時常來訪，共同祈求平安與繁榮。

台灣灣福德正神全國聯合總會於民國111,年成立，接續發起「福德正神陸巡護國祐台灣」全國陸巡活動，不僅促進各地信仰文化的交流，更凝聚全台信眾的力量，共同祈求台灣永續安康的信仰精神。 

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