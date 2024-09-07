防疫與養生　保生大帝信仰暨民間醫藥文化國際研討會馬國登場

▲府城觀興文化藝術基金會、國立成功大學中國文學系承辦的「防疫與養生：保生大帝信仰暨民間醫藥文化國際研討會」在馬來西亞大學社會科學院登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在經歷武漢肺炎肆虐後的後疫情時代，開始重新思考，人與疫情的共存之道，疫情打亂了原有的社會秩序，也創造重塑社會的契機，今年由府城觀興文化藝術基金會、國立成功大學中國文學系承辦的「防疫與養生：保生大帝信仰暨民間醫藥文化國際研討會」，透過探討現代醫學的研究與教育，推廣保生大帝信仰與民間醫藥文化。

祀典興濟宮董事長吳福春與觀興文化藝術基金會會長侯明福率領團隊，前往馬來西亞大學社會科學院UM CENTRAL參與學術研討會及綜合座談，這是祀典興濟宮第13年舉辦的國際學術研討會，亦是第3度赴海外學術交流，此次與同樣具有保生大帝信仰的馬來西亞兩地兩所大學進行民俗文化交流，意義重大。

本場研討會，邀請了馬來亞大學文學暨社會科學院院長黃子堅拿督，馬六甲湖海殿保生大帝廟主任委員王志忠、中研院李豐楙院士、等多位海內外學者專家出席與主講，另外還有由韓國田英淑教授、越南阮清風教授、緬甸學者杜溫等多位學者發表的9篇論文研討。

在經歷了長達3年的疫情封鎖和不安的日子後，我們對於疫情的預期逐漸轉向樂觀，看似正要重返疫情前的尋常生活，卻也同時朝向後疫情時代邁開步伐，後疫情時代已悄然來臨，我們雙腳踏在由病毒劃分出的交界點上，親身感受著這場變革，明白未來仍需謹慎應對。

祀典興濟宮自2012年起，已連續13年與學術單位合辦宗教文化國際學術研討會，此舉彰顯本亭宮朝向文化宮廟、優質宮廟的發展目標，並展現宗教團體對宗教文化傳承的責任與成果。