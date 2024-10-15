屏東男就醫竟消失！家屬急報警…原來受困女廁一天一夜

▲內埔分局龍泉派出所警員謝鑫翰協助邱男就醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉邱姓男子到醫院就醫失聯，家人相當著急，報警求助，內埔警分局獲報調閱醫院附近監視系統，均未發現，隔天醫院來電，指女廁所有一男子，警方獲報趕到發現是邱男，由於已一天一夜未吃東西，全身癱軟，送到該醫院急救室救治。

內埔分局龍泉派出所警員謝鑫翰於11日14時許接獲邱姓民眾報案，稱其父親於榮民醫院就醫時失蹤一天一夜，由於他年近七旬且患有輕微失智現象，擔心其安危，故請警方協助。

警方隨即調閱醫院附近監視影像皆未找到；於隔日值10-12時，接獲榮民醫院來電，稱疑似有人受困在女廁內，警方前往現場處理，發現女廁內有一名男子呆坐於馬桶上，其衣著特徵恰與昨日在醫院走失的邱姓男子相同，初步研判該名男已呆坐馬桶上一天一夜未進食且全身癱軟無力，身體狀況虛弱。

員警將他扶上輪椅後，送往急診室評估體況並注射點滴休養，並通知家屬到場。家屬感謝警方之援助，讓其父平安返家。

內埔分局長郭譯隆肯定同仁為民服務精神，並籲家屬多注意高齡者動態，如親友患有失智症狀，建議可為其配戴愛心手環利於追蹤聯繫，或撥打110報案請求警方協尋。