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屏東婦撿雞蛋維生！母車禍死亡生活陷困　枋寮警發動募捐送暖

▲枋寮警分局東海派出所長藍清輝發起募捐助戴家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局東海派出所長藍清輝發起募捐助戴家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣佳冬鄉戴姓婦人與林姓母親打零工扶養就學中的女兒，林母日前騎機車返家途中發生事故過世，生活陷入困頓，枋寮警分局員警得知，發動募捐，募得2萬6000元幫助她家暫度難關。

▲枋寮警分局東海派出所長藍清輝發起募捐助戴家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝及警員夏群凱日前透過民間善心友人尤秀卿得知，佳冬鄉37歲戴姓女子與55歲林姓母親 (58年次)，平時從事撿雞蛋、餐廳打臨工等微薄收入維生，日前，林婦工作騎機車返家時不幸發生意外離世。
經警方了解，戴婦一家十分困苦，獨自一人扶養就學中的女兒，如今面對龐大的喪葬費用，讓生活本就不富裕的她壓得喘不過氣來，苦不堪言。

藍所長及聽聞後心生憐憫，便自掏腰包及協調民間友人戴昆財、戴奎浚、蘇財福、洪進旺、吳金泉、江宏偉、夏苡明、黃大洲、吳倧纑、曾月霞、黃慶春、藍怡芬、詹光榮、陳柏融、藍一宸、藍一軒、陳其鋒、蘇清波、王淑美等人，共同捐助新臺幣2萬6,000元，盼微薄之捐助可暫緩生活所需經費，幫助她順利度過眼前難關。

枋寮分局長林俊雄肯定所長藍清輝帶領所內同仁，發揮人民保母大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決困難，足資同仁表率，殊值嘉勉。

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