傳蔡英文將訪美！黃國昌：相信她的智慧　不會犯2020年綠委押寶大翻車

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

前總統蔡英文剛結束捷克的訪問，台北時間15日晚間抵達法國巴黎，有美國媒體指稱，蔡將於歐洲行結束後幾週即造訪美國，時間點落在美國總統大選前後。立院民眾黨團總召黃國昌表示，前總統在國際社會上幫忙發聲，絕對是正面的事情，但相信以蔡英文的智慧，不會犯下民進黨2020年立委押寶特定候選人卻大翻車，影響外交工作的離譜狀況。

民眾黨團總召黃國昌、立委張啓楷16日上午召開「民進黨政府圖利力暘光電弊案，鋸箭起訴、縱放高官」記者會，被問到外媒稱蔡英文將於數週後訪問美國？黃國昌回應，前總統在國際社會上面幫中華民國、台灣發聲，絕對是一件正面的事情，能夠在國際社會上面讓台灣、中華民國多被看見，在國際社會上能夠宣揚台灣自由民主、人權法治價值，多交一些朋友，絕對是符合國家利益。

黃國昌提及，至於有外媒報導稱蔡英文可能訪問美國，「這樣的資訊，我們並不清楚也無從得知，希望這樣資訊的披露後，不會反而造成橫生枝節，本來可以去，卻變成去不了」。

黃國昌說，如果要在美選投票前訪美看候選人的話，希望有機會見到2黨總統候選人，因為畢竟尊重美國民主程序，應該是在進行外交工作時的ABC，「我相信以蔡英文的智慧，也絕對不會犯下民進黨2020年一堆側翼網軍，竟然還有立委押寶一個特定候選人，結果大翻車，反而影響我國外交實際上工作的進展等離譜狀況」。