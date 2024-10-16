北市總預算52％來自中央！綠要5藍委快審　蔣萬安：政院應跟立院溝通

▲蔣萬安向民進黨黨團說明重大議法案。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

明年度中央總預算案持續卡關，立法院長韓國瑜明（17日）上午10時召集朝野黨團協商。台北市長蔣萬安16日中午向台北市議會民進黨團說明重大議法案，黨團總召簡舒培再度表達，總預算2044億元當中有52％來自中央補助，然而中央總預算至今仍卡關，盼蔣跟台北市5名藍委溝通；蔣則說，中央總預算應是行政院要跟立院溝通。

蔣萬安16日中午到台北市議會民進黨團說明重大議法案爭取支持，黨團總召簡舒培致詞時表示，蔣萬安今天到場是做政策報告跟預算爭取，民進黨團從過去到現在，都是用著理性、良善、守本份方式面對，監督所有台北市政府各項預算跟各局處。

簡舒培提及，今年按過去往例，一樣邀請到市府來做重大政策跟預算報告，但「現在有點麻煩的是，我們預算討論裡面有明年度總預算，這總預算高達2044億元裡面，來自中央政府補助的統籌分配款、各個稅款高達1058億，佔總預算比例為52％，但現在立院藍白立委還不願意將（中央）總預算送到立院審查」。

簡舒培指出，今天蔣萬安來這報告重大預算，但這些項目都還掛在牆壁上，會不會通過，大家都還不知道，所以希望蔣萬安請國民黨5席台北市立委幫台北市的忙，讓總預算趕快付委討論，才能讓台北市政策發展有預算可執行，否則現在討論的內容都還掛在牆上，不知道預算會不會過、會不會被刪。

簡舒培強調，民進黨在台北市不是多數政黨，但願意跟執政的蔣萬安溝通，也希望立法院藍白立委學學台北市、學學台北市民進黨團用此態度來跟執政黨溝通。

而蔣萬安致詞時並未正面回覆簡舒培，不過會後受訪時表示，「我想中央政府總預算應該是行政院要跟立院做溝通說明，就像今天台北市政府到台北市議會，跟各黨團來針對新會期重大法議案跟預算清楚溝通說明」。