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假律師「賣爛股詐10億」聲押禁見　曾助名模抗稅

記者劉昌松／台北報導

男子李克毅曾幫名模林若亞釋憲抗稅，佯稱有檢察官資歷當上公司監察人，還曾詐騙遠雄趙藤雄父子3.1億元，沒想到多次遭偵辦詐欺、背信等案件後，仍在2023年間，涉嫌打著綠能、AI等幌子、兜售實際上經營不善的公司股票，獲利近10億元，台北地檢署15日凌晨依證券詐偽等罪將李與張姓共犯聲押。 

▲▼假律師李克毅。（圖／記者劉昌松攝）

▲假律師李克毅涉嫌證券詐偽罪被檢察官聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官是在先前偵查起訴假綠能公司歐司瑪吸金詐騙案後，深入追查發現，歐司瑪詐騙款，都流入新加坡來台登記的「恆凱外國法事務律師事務所」，恆凱事務所實際負責人是李克毅，除了幫歐司瑪處理股務款項外，也幫寶利通科技、艾創科技收取投資款。

檢調懷疑，李克毅涉嫌與未上市股票盤商尋找體質不佳、經營不善的公司合作，協助製作精美網頁，打造公司在AI人工智慧、智慧車隊、IC半導體等產業研發成果豐碩等假象，向投資人宣稱公司即將上市上櫃，可事先以優惠價格入股，獲取高額利潤報酬。

為了取信投資人，盤商會打出恆凱事務所的名號，稱投資款可先匯入事務所的信託專戶，提供履約保證，估計從2023年起，詐得投資款近10億元，幾乎都被李克毅等共犯瓜分。

檢察官朱家蓉15日指揮調查局北機站、彰化縣調站依《證交法》證券詐偽、《刑法》詐欺等罪嫌展開19路搜索約談，除李克毅與張姓共犯遭聲押外，有10名被告分別依涉案情節獲1萬元到50萬元不等交保，5人請回。

 
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