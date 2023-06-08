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起底台版《神鬼交鋒》！假律師幫名模抗稅成功　還騙趙藤雄3.1億

▲假律師李克毅 。（圖／記者劉昌松攝）

▲李克毅多次假冒檢察官、律師訛騙名人 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

沒有律師資格的李克毅和律師吳陵雲合夥開事務所，涉嫌違反《律師法》，7日分別被檢察官以20萬、10萬元交保，事實上李克毅不但曾幫名模林若亞抗稅聲請釋憲，更早在2008年間就曾當中間人，假意幫遠雄人壽牽線購買總部房地，誆稱有黑道覬覦，和地主聯手訛騙遠雄趙藤雄父子3.1億元，被檢察官依背信罪起訴。

李克毅曾在知名私立貴族小學擔任家長會長，他自稱擁有美國律師資格，因此結識許多名人士紳擠進上流上會，1998年間，擔任安多利證券投資公司監察人時，在個人履歷上寫著自己曾在台北地檢署擔任檢察官，履歷還被公開在公司網站上。

▲▼名模條款。PRADA聖誕慈善派對-林若亞（資料照／記者黃克翔攝）

▲名模林若亞抗稅釋憲成功後，曾在臉書點名要感謝李克毅。（資料照／記者黃克翔攝）

後來檢調接獲檢舉，遠雄2008年間斥資133.4億元購買信義區土地當總部時，趙藤雄、趙信青父子疑灌水4億元價金，其中有600萬元回扣流向趙家人頭帳戶，檢調深入追查發現，原來當時信義區土地地主之一的昌軒建設總經理向可立、副理羅文德聯手中間人、「WIN FAIR公司」李克毅，向遠雄佯稱，該筆房地整合困難，還要處理黑道和債權人的問題，需要3億多元「顧問費」來處理。

遠雄評估買房價金129億元、顧問費3.1億元、仲介費1.3億元，總計沒有超出購季預算上限而答應，結果這3.1億元都被李克毅、向可立、羅文德等人拿去中飽私囊，台北地檢署2022年依背信等罪起訴向、羅、李3人，趙氏父子則獲不起訴。

▲趙藤雄。（圖／ETtoday資料照）

▲趙藤雄為了購買遠雄總部土地，遭李克毅聯手地主以黑道覬覦需要處理等藉口，多付了3.1億元「處理費」。（圖／資料照）

此外，李克毅還曾幫名模林若亞抗稅案聲請釋憲成功後，被林若亞公開點名感謝。2019年間，李克毅又捲入1筆1.3億的投資糾紛，他控告對方恐嚇，但檢察官處分不起訴對方，不過在開庭期間，李克毅竟然向人誇言表示，大學畢業應屆考上31期檢察官，被檢察官發現根本在說謊。

李克毅當時被調查涉嫌《刑法》冒用公務員官銜罪，最高可罰1萬5千元，但因追溯時效僅5年，北檢只能處分不起訴，如今李克毅再因假冒律師執業遭調查，檢察官將釐清還有多少不知情的被害人受騙。

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