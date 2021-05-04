遠雄人壽129億購地爆違法收佣　建商總座誆整合困難私吞2.6億

▲曾假扮檢察官遭法辦的李克毅，因遠雄人壽購地回扣案2度遭約談。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

遠雄人壽2008年間斥資129億元購買台北市信義區房地當總部，過程中爆發遠雄創辦人趙藤雄父子疑收不法回扣掏空案，檢調進一步查出，原地主之一的昌軒建設總經理向可立等人，也涉嫌從中抽佣收回扣2.6億元，造成昌軒公司獲利遭壓縮，而雙方共同交集是曾假扮檢察官的白手套李克毅，檢調4日搜索約談向、李等4人到案。

北檢早在2019年間就曾針對趙藤雄、趙信清父子，與李克毅涉案部分，展開搜索約談，當時檢調懷疑遠雄購買總部房地過程中，疑遭造假灌水4億元佣金，部分款項疑似流向趙家親友帳戶，趙信清訊後獲得3千萬元交保、李克毅150萬元交保，趙藤雄則獲得請回。

檢調持續分析追查發現，當初參與房地合建的昌軒建設公司總經理向可立、開發部副理羅文德，站在賣方公司立場，把賣地獲利都歸於昌軒建設等合建人，卻佯稱購地案整合困難，找來「WIN FAIR公司」負責人李克毅參與仲介，藉此收取高額佣金，遠雄人壽因此簽約表明可分期支付支付4億多元佣金，其中有2.6億元輾轉流入向可立、羅文德。

檢察官黃嘉妮4日指揮調查局台北市調處，搜索向可立、羅文德、李克毅和亦泊實業社前負責人鄭永裕等4人的相關處所，並依《刑法》背信罪嫌將4人約談到案，釐清案情。

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