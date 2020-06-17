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遠雄白手套愛吹噓　佯稱「台北地檢署31期檢察官」挨告結果出爐

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▲▼遠雄集團創辦人趙藤雄次子趙信清，18日凌晨2時許，被送進台北地檢署複訊。（圖／記者趙永博攝）

▲李克毅涉嫌對外假冒北檢檢察官，但因超過追訴時效，獲不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

遠雄人壽浮報工程費案的白手套李克毅，因為涉嫌10多年在擔任證券公司監察人時，自稱曾是台北地檢署檢察官，還在上法院出庭時提到自己的司法經歷，但北檢上下根本沒人認識他，因此主動分案追查，李克毅坦承自己只是想吹噓一下，但冒用公務員官銜罪追訴期只有5年，正牌檢察官調查後，17日處分不起訴李克毅。

李克毅曾在知名私立貴族小學擔任家長會幹部，他自稱擁有美國律師資格，還曾幫名模林若亞抗稅聲請釋憲，在遠雄人壽2008年間購買台北市松高路總部大樓時，疑似擔任白手套協助抽佣，和趙藤雄父子遭檢察官起訴，目前案件仍在台北地院審理中。2019年李克毅又捲入1.3億的投資糾紛，他控告對方恐嚇，但檢察官處分不起訴對方。

李克毅接連惹上官司後，過去行徑也被媒體報導，檢方發現，他曾在1998年間，擔任安多利證券投資公司監察人時，在個人履歷上寫著自己曾在台北地檢署擔任檢察官，履歷還被公開在公司網站上，2011年又在涉案出庭時，向人表示自己大學畢業應屆考上31期檢察官，因《刑法》冒用公務員官銜罪，最高罰1萬5千元，追溯時效僅5年，北檢只能處分不起訴。

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