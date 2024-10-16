Xpark小小生命大慶典　即起迄12／31日來館壽星獨享生日特典

▲壽星齊聚 Xpark，小小生命大慶典。（圖／Xpark提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎光輝十月，位於桃園青埔的「Xpark水生公園」精選館內「暖海生機」、「雨林探險」、「寒帶行凍」、「癒見水母」、「企鵝奇遇」五個區域，展示斑海豹MOMO醬、國王企鵝小金牌、海月水母、條紋狗鯊、四眼魚…等人氣王們可愛的成長軌跡，同時號召10- 12月生日的大小朋友壽星齊聚 Xpark，可享有壽星特典。

「Xpark水生公園」15日表示，三樓的虛實互動區帶您深入了解在Xpark誕生的寶寶們，這次將展示從各種生物身上自然更換的一部分，像是各種鳥類羽毛、鯊魚牙齒…等等，都是館內的珍藏。同時設置多處拍照打卡點，在「虛實互動」左側的牆面，有國王企鵝與斑海豹幼時及熟齡的真實高度或長度，一併附上刻度，歡迎大小朋友一起來跟他們比比看誰高！

▲那些年在Xpark出生的寶寶們－斑海豹MOMO醬。（圖／Xpark提供）

另設有「飼育員Q&A信箱」，小朋友可趁此機會把心中最好奇、最想詢問的事情，通通寄給我們專業又有愛心的飼育員喔。即日起，Xpark還特別準備期間限定活動，由照顧這些生物的飼育員哥哥姐姐們與來館的大小朋友們分享，在Xpark出生的寶寶們有哪些成長小故事：預計1天2場，14:00斑海豹；16:00水母。

▲歡迎大小朋友和那些年在Xpark出生的寶寶們比高下。（圖／Xpark提供）

做為第一隻在台灣出生的斑海豹MOMO，從出生之前至今，由負責照顧的飼育員們熬夜好幾個月，不只特別細心照料，還在很多大家都看不見的地方花了許多心思和精力，完全跟人類爸媽在照顧新生兒一樣，充滿愛&關懷。水母的部分，除了可以了解他們的生活方式、如何繁殖之外，還能近距離觀賞水母寶寶的餵食過程，增長知識又療癒，是寓教於樂的親子出遊最佳選擇，千萬不能錯過。