林口檳榔攤慶生會濺血！壽星剛離開...同桌3男爆衝突1人遭割傷

▲ 一群好友在林口檳榔攤慶生，未料卻發生濺血衝突 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市林口區一處檳榔攤昨晚有10名友人齊聚為壽星慶祝，沒想到，今天凌晨慶生會剛結束，壽星酒醉後道謝離去，同桌友人卻發生口角衝突，有3名男子拿起刀子推擠、對峙，其中葉姓男子手臂被劃開7公分，鮮血四濺，緊急送醫縫合。林口警方獲報出動帶回3人查辦，儘管傷者不願提告，警方仍依法送辦。

據悉，40歲的葉姓廚師與25歲的陳姓男子、23歲的邵姓男子原本互不相識，昨晚8時許在友人的邀約下，各自來到林口區中山路的一家檳榔攤，與其他10多人一起為友人慶生。凌晨1時許，慶生會接近尾聲，壽星已醉醺醺地搭車離開。然而，葉男疑因醉酒失態，語氣囂張，激怒了陳、邵2人。雙方言語不和，衝突一觸即發。

場面迅速失控，葉男突然衝進檳榔攤內，揮舞著一把菜刀，氣勢洶洶地嗆聲。邵男毫不示弱，隨手抓起一把西瓜刀與葉男對峙。葉、邵、陳3人拉扯叫囂，現場氛圍劍拔弩張，其他人見狀上前勸阻卻未果。混亂中，葉男被邵男持刀劃傷右手臂，鮮血直流。陳、邵2人見狀，立即棄刀逃離現場。



▲警方到場逮人。（圖／記者戴上容翻攝）

警方和消防人員接獲報案後迅速趕到現場，發現葉男右手臂有長達7公分的刀傷，緊急送醫縫合，所幸無生命危險。警方調閱監視器畫面，迅速鎖定並逮捕陳、邵2人。儘管葉男不願提告，警方依然以妨害秩序罪嫌將3人送辦。

▲警方鎖定並逮捕陳、邵2人。（圖／記者戴上容翻攝）