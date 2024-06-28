迪士尼首度跨界桃園日系水族館　7／1-9／30歡慶唐老鴨90生日

▲唐老鴨90生日，迪士尼首度跨界日系水族館，台灣華特迪士尼代表(右)和 Xpark館長手嶋一雄。(圖／Xpark提供）

記者楊淑媛／桃園報導

歡慶唐老鴨90周年，迪士尼首次與台灣水族館跨界合作，於桃園都會型水生公園Xpark推出暑期強檔迪士尼主題特展「Let’s Xparty！九十要派對！」，一系列精彩活動自7月1日至9月30日盛大展開，為遊客注入耳目一新的海洋體驗，讓整個暑假來到Xpark就是這麼歡樂的鴨！

Xpark位於桃園高鐵站區，館長手嶋一雄28日表示：唐老鴨出生於1934年，個性幽默，非常親和，和 Xpark的經營理念有很多的共通點，Xpark重視生態維護、娛樂教育，深信水族館是一個學習的場所，也因此獲迪士尼青睬，於唐老鴨90周年，首次與台灣水族館跨界合作，將充滿海洋生物的水族展區結合迪士尼經典角色與Xpark創意科技，讓今年暑期的Xpark充滿療的卡通氛圍。

▲一起遊玩鴨。（圖／Xpark提供）

而Xpark今年暑期推出的迪士尼主題特展「Let’s Xparty！九十要派對！」，遊客來到Xpark，第一站即是必拍的Xpark大水槽，眼前巨幅活動限定拍照外框，輕鬆讓唐老鴨和民眾一起入框拍照，留下珍貴的周年回憶；吸睛的驚喜禮物盒，將有意想不到的互動體驗，探探唐老鴨收到哪些禮物與集章印章，更有機會一睹為快唐老鴨授權商品。

▲這 AR體驗_HAPPY BIRTHDAY. 。（圖／Xpark提供）

接著，進入不敗經典區，參觀民眾可以觀賞由唐老鴨好友們展示珍藏的歷年唐老鴨經典照，瞬間回到那充滿回憶的經典時刻，唐老鴨與他的女朋友黛西也已經在一旁迫不及待要拍攝90周年的派對紀念照囉！途中還有米奇好友小彩蛋，趕快找找在哪兒？參觀時記得留意背面！有機會遇見唐老鴨頑皮的三位姪子，看看聰明的他們在雨林探險區，如何把灌木叢修剪成Happy Birthday送給最喜歡的唐老鴨叔叔，做為誠心祝福唐老鴨的生日贈禮。

▲ AR體驗黛西在哪「鴨」。（圖／Xpark提供）

還有，Xpark特展區域精心設置了10個拍照點，讓遊客徹底沉浸於迪士尼的歡樂世界中。這些場景不僅還原了唐老鴨及其好友們的歡樂瞬間，無論是唐老鴨與黛西甜蜜互動的浪漫場景，還是米奇、米妮、高飛狗等朋友們歡聚一堂的熱鬧畫面，每一個造景點都會讓人忍不住拿起相機拍不停；館內也精心挑選10首迪士尼經典歌曲，讓遊客悠遊於音樂節奏一步步進入派對故事中。

▲壽星來了「鴨」。（圖／Xpark提供）

此次更融入了AR擴增實境技術，設置4個AR體驗點，遊客能夠與唐老鴨及其好友們近距離互動，只需於入館前加入Xpark官方LINE帳號(ID: @xpark_0807)，跟著唐老鴨的腳步，就能看到自己與角色們共同出現在虛擬場景中。