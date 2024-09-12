包場慶生！要求「Lady M蛋糕切50份」　畫面驚呆萬人：壽星好丟臉

▲原PO超狂切出50份蛋糕，。（圖／joannel.5dogs提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

9吋蛋糕竟能切成50份！一名女網友透露，遇到50人包場慶祝生日，壽星特地準備一個Lady M的千層蛋糕，要求「按人數」切片，不管原PO如何勸說，壽星執意要切50份。原PO只好硬著頭皮切下去，成果變成50份蛋糕絲，驚人畫面曝光，引來萬人朝聖「好厲害的刀工，壽星真的丟臉死欸！」

一名女網友「joannel.5dogs」在Threads分享遇到奇葩客人的故事，有一次接了50人包場慶生，壽星買了一個Lady M的千層蛋糕，用完餐後推出去，等到大家輪流捧完拍照後，壽星就去拿給原PO，說要「按人數」來切份量。

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聞言，原PO傻眼反問確認，「您們有50人欸？」壽星表示沒錯，而且就只有準備一個蛋糕。當下原PO回應，「一個蛋糕恐怕沒辦法切50份欸，這個大小的蛋糕建議最多12份就差不多了！」

無奈壽星開始耍任性，堅持就是要原PO切出50份，「每個賓客都吃到蛋糕阿，只切12份我是要挑哪12個人吃」、「你是不是不想幫我切啦！你們之前說好會幫忙切蛋糕的」、「按我要求的做就對了！你非要跟我爭什麼？」

面對這無理的要求，原PO絞盡腦汁終於辦到了，「我施展五餅二魚之法術，真的把她的蛋糕切成50份，應該說50條蛋糕絲，我覺得我的餐巾紙都要比它厚了。」

不久後， 原PO推著「蛋糕絲」上場，並用親切口氣說道「一人一份唷。」當下賓客見狀紛紛譁然大罵，「這什麼鬼？」「這是蛋糕？」、「你們店會不會太扯？」「你們太摳了吧」、「店家招待蛋糕這麼小氣嗎」。

而原PO依舊面帶微笑，但這次卻是提高聲量喊話，「這是壽星招待大家的哦！請享用」，結果賓客不敢再聒噪抗議，默默只說了「謝謝。」

雖然這已經是多年前的事，原PO至今仍記憶猶新，甚至從舊手機挖出「蛋糕絲」的驚人畫面，超神的刀工，引發萬名驚嘆，「Lady M切成蛋糕絲，這刀工真是驚人」、「有神快拜！從來沒想過這四字可用在切蛋糕」、「竟然真的可以切成50份還切得這麼美」、「好厲害的刀工，壽星真的丟臉死欸」、「居然沒有散開，根本小當家」、「切到後面無法站時要怎麼切？好奇」。

另有苦主也說，「我也遇過！但我切的是紅葉蛋糕，當時負責該桌的幹部跟我說要切32份時我的反應跟你差不多，但我最後確認的時候有補了一句給幹部：32份真的會變ㄆㄨㄣ哦」、「我也有遇過客人希望11吋Pizza切30片，最後我勸退了！因為這是我們餐廳的餐，切30片端出去，太傷我店格了」。

關於如何切出50份，原PO也爆笑分享，「先把整個蛋糕分10份，每一份用厚一點、有點硬度的烘焙紙把邊邊圍起來，避免切時手碰到，也能同時作支撐，再每一份切成5片，切3片後的確蛋糕會站不住，把它平放再對半切，但最後這2片會有點醜，大功告成！」

本文獲原PO授權。