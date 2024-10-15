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東北季風來襲　賈新興：周六起宜蘭持續性異常降雨

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周六起至11月，宜蘭留意持續性且有異常降雨發生的機率。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（15日）在臉書發文表示，周六、下周二至周三北海岸至宜蘭有較大雨勢發生的機率，短期氣候趨勢預測顯示，周六起至11月，宜蘭留意持續性且有異常降雨發生的機率。

近期天氣部分，賈新興指出，明天受東北季風影響，明天至周四北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨。周五，午後中苗山區及宜花有零星短暫陣雨。

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他說，周六至下周四受東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，周六桃園以北及宜花有局部短暫陣雨， 午後南部山區有零星短暫陣雨，北海岸至宜蘭有較大雨勢發生的機率。周日北部山區及宜蘭有局部短暫雨，午後台中以南山區有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一午後山區轉多雲，傍晚至下周二，桃園以北及宜花有局部短暫陣雨。下周三，新竹以北及宜花有局部短暫雨，午後台中以南山區、高屏及台東有零星短暫雨，下周二至周三，北海岸至宜蘭有較大雨勢發生的機率。

他指出，下周四，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後南投以南山區及花東山區有零星短暫雨。「短期氣候趨勢預測顯示，19日起至11月，宜蘭留意持續性且有異常降雨發生的機率。」超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

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