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暖熱到周末「早晚溫差10度」　專家曝東、西天氣大不同

▲▼東西天氣大不同。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

▲東部、西部天氣大不同。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣穩定，天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，今日白天為高壓迴流偏東風影響，各地晴時多雲，東部有短暫陣雨及午後山區有熱對流短暫雷陣雨，日高溫普遍30度以上，夜低溫22至25度，日夜溫差較大。氣象專家林得恩表示，早晚氣溫偏涼，西半部介於23至34度之間，東半部23至30度。

林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今晚至明天台灣附近轉為東北風影響，不過北方高壓勢力還是比較偏北，對台灣天氣影響有限，預測中南部維持晴時多雲，午後山區熱對流雷陣雨，氣溫亦無變化。

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他表示，北部至東北部（北海岸、基隆至宜蘭）有局部短暫陣雨，氣溫因降雨而略有下降，高溫約28至30度。

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,正午,酷暑,行人,防曬。（圖／記者李毓康攝）

▲今日白天為高壓迴流偏東風影響，各地晴時多雲。（圖／記者李毓康攝）

林孝儒說，周四、周五再轉為高壓迴流偏東至東南風環境，各地普遍為晴時多雲天氣，氣溫仍是悶熱，不過迎風東風仍有地形短暫陣雨機會，午後各山區也有熱對流雷陣雨可能。本周早晚溫差比較大，尤其越往南越明顯。

林孝儒表示，周末起有一波東北季風南下增強影響，預測中南部影響仍小，維持晴時多雲較穩定天氣，僅午後局部山區熱對流陣雨或雷雨，北部及東部有一波比較顯著的轉雨及降溫，預測天氣陰有短暫陣雨，高溫約26至29度。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團「林老師氣象站」表示，東西天氣，大不同，今日天氣，受東北風影響，基隆北海岸及東半部雲量較多，偶有零星短暫降雨；午後，南部及各山區則仍有局部短暫雷陣雨機會，但雨勢均不大。

林得恩提及，晚上起東北風開始增強，水氣略為增多，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區轉為局部短暫雨天氣，就連台東及恆春半島亦有零星降雨；西部維持多雲到晴的穩定天氣。

溫度部份，林得恩指出，早晚氣溫偏涼，西半部介於23至34度之間，東半部則為23至30度之間；澎湖25至28度、金門25至29度、馬祖23至25度，整體感受，偏溫暖微熱。

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