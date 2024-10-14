明晚3地陰雨綿綿！東北風鋒面輪流來　雨區變化一次看

▲明晚至周三東北風稍增強，基隆北海岸、大台北、東半部有局部短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今天各地大多晴朗，中央氣象署指出，明晚至周三東北風稍增強，基隆北海岸、大台北、東半部轉為有局部短暫雨，雨勢不大，偏陰雨型態，周六鋒面通過且東北季風增強，北部及東半部降雨機率高，周日到下周一持續受東北季風影響，北部及東半部低溫略降，比較涼。

氣象署預報員黃恩鴻說，未來一周天氣變化不大，在周五前普遍水氣較少，今天、明白天各地晴到多雲，基隆北海岸及東北部地區有零星短暫陣雨，午後南部及各地山區有局部短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

不過黃恩鴻說，明天晚上開始至周三因東北風增強，基隆北海岸、大台北及東半部轉為有局部短暫雨，雨勢不大，屬於陰雨型態，恆春半島也有零星降雨的機會，其他地區則多雲到晴。

他表示，周四、周五環境轉為穩定溫暖，僅東半部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。周六東北季風增強，水氣較多，迎風面北部及東半部有局部短暫陣雨，周日到下周一仍受到東北季風影響，桃園以北、東半部有局部短暫雨。

▲北台灣未來溫度預測 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻指出，周六東北季風增強，但強度不強，北部及東半部白天高溫28、29度，周六晚間到周日清晨較涼，低溫23至22度，中南部不受影響，仍有30度以上高溫。周日環境轉乾，北部及東半部低溫約23、24度。

黃恩鴻提到，目前菲律賓東方海面到太平洋還是一個大低壓帶範圍，陸續有熱帶擾動生成，但還有變化，也不一定生成，雖有熱帶擾動訊號，但沒有明顯發展的情形，等到周末可以再觀察。