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快訊／北韓「炸鐵公路」洩憤　南韓政府發聲：北韓必須負起全責！

▲▼北韓15日在開城炸毀連結南北韓的京義線道路。（圖／路透）

▲北韓15日在開城炸毀連結南北韓的京義線道路。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今（15）日正式展開爆破作業，炸毀連接南北韓的京義線、東海線連結道路。對此，南韓軍方立刻在軍事分界線（MDL）以南展開射擊作為應對。而稍早，南韓政府同樣發表聲明嚴厲譴責，認為北韓的舉動「極不正常」，而北韓必須扛起事態惡化的所有責任。

南韓統一部稍早發布聲明，「（北韓）4年前以脫北者公民團體空飄傳單為藉口，在一夕之間單方面炸毀曾由南北韓聯手經營長達1年、位於開城工業區的『南北韓聯合辦事處』，如今再度開炸。對於北韓展現出如此退化的舉動，我方感慨萬千。京義線、東海線鐵路與道路皆是在南北韓領導人峰會結束後，象徵南北韓合作的產物。在北韓的請求下，透過借款方式興建，耗資達1億3290萬美元（約新台幣42億7698萬元）。」

▲▼南北韓京義線、東海線。（圖／ETtoday記者羅翊宬製圖）

▲南北韓京義線、東海線。（圖／ETtoday記者羅翊宬製圖）

南韓統一部提醒，「再度重申，北韓仍有必須償還債務的義務。再度強調，炸毀連結南北韓的鐵、公路，其所有責任在於北韓。」

據悉，南韓文在寅政府過去在京義線、東海線鐵路與道路修復工程中，曾經投入1800億韓元的稅金。

▼北韓2020年6月炸毀開城工業區內的南北聯合辦事處。（圖／路透）

▲▼北韓炸毀開城工業區內的南北聯合辦事處，爆炸的瞬間。（圖／路透）

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