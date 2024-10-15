南北韓緊張情勢升溫！京畿道3市郡劃「危險區域」　觀光景區限進出

▲南北韓情勢緊張，前線觀景台等觀光景區緊急關閉。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

最近韓半島（朝鮮半島）緊張情勢升溫，北韓（朝鮮）於今（15）日正式炸毀京義線、東海線連結道路，南韓軍方也隨後在軍事分界線（MDL）以南展開應對射擊。為避免情勢惡化波及居民，南韓政府緊急關閉邊境附近以軍事前線作為賣點的觀光景點，而居民也被禁止出海捕魚。京畿道也將坡州等3個市郡劃為「危險區域」。

根據《韓聯社》、《News1》，如今南北韓邊境緊張局勢一觸即發，在收到南韓陸軍第1師團的請求後，京畿道坡州市決定中斷兩韓邊境附近的都羅山觀景台、第3洞窟，以及環繞著統一村的軍事緩衝區（DMZ）觀光。

與此同時，南韓軍方也於15日上午向位於民間人士出入管制區域的坡州市長湍面統一村、國內唯一位在DMZ內的臺城洞村莊（坡州市郡內面）的里長下達指令，要求居民禁止非必要的外出。

隨著南北韓局勢急速惡化，京畿道稍早也宣布將坡州市、金浦市、漣川郡等3個市郡和11處地區劃為「危險區域」，嚴格禁止居民向北韓空飄裝有反體制傳單的氣球。

就連位於東部戰線的江原道，同樣也針對南北韓邊境進行控管。位於江原道高城郡的民間人士出入管制線附近限制進出。束草海洋警察署則依照軍方要求，於上午10時23分從楮島漁場撤離出海捕魚中的57艘漁船。

報導指出，京畿道坡州市統一村的居民在此次紛爭中受到嚴重影響，當地從事農耕維生的居民根本來不及秋收，只能遵照軍方要求在家中等候。當地里長透露，「一旦軍方下達避難指令，我們就得立刻逃往避難所，幾乎所有村民顧不及農耕，只能在家中等候，其實昨天我們還是照常生活，但是到了今天就深深感到不安。」

江原道高城郡縣內面明波里的里長受訪透露，「約莫中午12點的時候，聽到4、5次撞擊聲響，雖然搞不清楚到底是射擊、還是爆破，但能感受到非常劇烈的聲響。」