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班班喝鮮奶？台南藍軍批鮮乳量不足　老師反彈孩子不愛

▲台南市議會國民黨團指出，老師陳情不願接行政職，因班班喝鮮奶不只是乳糖不耐症問題，學校班班都沒冰箱，為喝鮮乳要增列經費買冰箱，質疑未來電費和維修費誰負責。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團指出，老師陳情不願接行政職，因班班喝鮮奶不只是乳糖不耐症問題，還有保存問題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

『班班鮮奶』成了台南市議會14日質詢焦點，市議會國民黨團指出，老師跟黨團陳情不願接行政職了，班班喝鮮奶不只是乳糖不耐症問題，學校班班都沒冰箱，為班班喝鮮乳要增列經費買冰箱，未來電費和維修費誰負責？

國民黨團說，遠的不說，班班冷氣，最後是高中的同學必須要自己負責電費和維修費，更讓大家憂心的，台灣酪農的產量根本無法供應全國每所學校鮮乳，只能仰賴進口，這叫幫本土酪農嗎？民進黨執政真的要這樣畫山畫水畫虎爛嗎？

▲台南市議會國民黨團指出，老師陳情不願接行政職，因班班喝鮮奶不只是乳糖不耐症問題，學校班班都沒冰箱，為喝鮮乳要增列經費買冰箱，質疑未來電費和維修費誰負責。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王家貞說，學校行政工作繁雜，老師都已拒接，民進黨中央又拋出一個班班喝鮮奶口號，說台南在11個已在執行的縣市行列中，但截至目前為止，學校還在調查中，台南小朋友還沒喝到鮮奶，一個班班喝鮮奶，基層老師叫苦連天，不知是因為乳糖不耐症或是其他原因，有80％的小朋友要喝保久乳，不願喝鮮奶，民進黨中央推出一個政策之前，可曾做過周詳的配套？

蔡育輝追問說，民進黨說要幫助本土酪農，本地的酪農每天可以生產足夠供應，全台灣每所國小和托兒所的鮮奶嗎？根本沒辦法嘛，所以，為了班班喝鮮奶，只好進口鮮奶，這叫幫本土酪農，還是打壓本土酪農，民進黨中央編列的經費，每位小朋友一周只有32元，這樣的經費，酪農在商言商，願意配合嗎？半個小時的鮮乳鮮度是最好，大廠商說無法在時間內配送，喝不完該怎麼辦？台南市國小和托兒所，班班有冰箱嗎？民進黨執政的真的只會畫山畫水畫虎爛！

▲台南市議會國民黨團指出，老師陳情不願接行政職，因班班喝鮮奶不只是乳糖不耐症問題，學校班班都沒冰箱，為喝鮮乳要增列經費買冰箱，質疑未來電費和維修費誰負責。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡淑惠說，民進黨班班冷氣政策，結果台南市4所市立高中冷氣的電費，還有維修費，都需要學生自己付費！市立高中的冷氣是市政府的資產，為何冷氣維修費要學生自己付？班班政策說的容易，問題卻不少，現在又班班喝鮮奶，目前班班沒冰箱，真要喝鮮奶，品牌該如何選擇？有些家長還有品牌迷失，學校要如何搞定？請教育局擬定一切執行面後再說。

▲台南市議會國民黨團指出，老師陳情不願接行政職，因班班喝鮮奶不只是乳糖不耐症問題，學校班班都沒冰箱，為喝鮮乳要增列經費買冰箱，質疑未來電費和維修費誰負責。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林燕祝更進一步秀出教育局，針對小學和托兒所小朋友班班喝牛奶調查結果，84.5％小朋友要喝保久乳，只有13.8％要喝鮮乳，還有1.7％要喝豆獎，9月就說班班小朋友都能喝到鮮乳，結果甚麼都還沒準備就緒，就拉著校長做新聞，說一周可以喝到3次鮮乳，結果，有些學校說一周只能喝1次，而且宣傳說的天亂墜，但只有13.8％的小朋友喝到鮮乳，這不是作秀甚麼是作秀？

▲台南市議會國民黨團指出，老師陳情不願接行政職，因班班喝鮮奶不只是乳糖不耐症問題，學校班班都沒冰箱，為喝鮮乳要增列經費買冰箱，質疑未來電費和維修費誰負責。（圖／記者林東良翻攝，下同）

尤榮智說，營養午餐穩定的供餐，對孩子成長非常重要，台南市目前有55所學校設有中央廚房，負責供應161所學校營養午餐，偏鄉學校平均每餐62元，市區50元，雖然成本不一，但透過中央廚房整合，很高興發揮不錯的規模經濟效益，偏鄉學校天天都有水果或麵包，市區學校每個禮拜也有兩天吃到水果，大曾文區學校家長對中央廚房供餐滿意度約80％，希望未來還有成長空間。

▲台南市議會國民黨團指出，老師陳情不願接行政職，因班班喝鮮奶不只是乳糖不耐症問題，學校班班都沒冰箱，為喝鮮乳要增列經費買冰箱，質疑未來電費和維修費誰負責。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李中岑表示，已經有161所學校由中央廚房供餐，這些學校大多都曾經花費數百萬設有營養午餐廚房，內有廚具，現在轉往中央廚房後，這些物品不使用很可惜，她建議，國內已邁向高齡化社會，很多社區都設有關懷據點並供餐，若教育局能將這些廚具捐給社會局，將能讓學校廚具發揮更大的使用效益，幫助更多老人。

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