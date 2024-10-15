2024虎尾毛巾節週末登場　36家業者80席攤位齊聚推出優質產品

▲政府近年來積極輔導毛巾業更新設備和自動化管理，同時提升紡紗技術，虎尾鎮公所歡迎民眾19日到虎尾參與毛巾節活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2024虎尾毛巾節」邁入第11屆，將於10月19日至21日於站前東路與建成路與「2024 國際農業機械暨資材展」同時展出。今（15）日辦理宣傳記者記者會，紡織產業綜合研究所雲林分部主任林兼民、副縣長謝淑亞、虎尾鎮長林嘉弘和台灣區毛巾工業同業公會理事長顧牟鳴等人參與，業者逐一介紹新產品和新技術。

台灣毛巾的故鄉在雲林虎尾 ，虎尾鎮長林嘉弘表示，此次毛巾節將集結36家業者，設置80個毛巾攤

位，提供消費者優惠及滿額禮回饋，讓民眾不僅能選購到高品質毛巾，還能享受各式獨特活動。今年特別加碼，月1於109、20日二天將推出「虎尾織金一幸運搖搖樂」，凡在展售市集消費滿3000元的民眾，可兌換滿額禮與參加每日限量的電視抽獎活動。

▲虎尾毛巾節將集結36家業者，設置80個毛巾攤位，提供消費者選購到高品質毛巾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

紡織產業綜合研究所雲林分部主任林兼民指出，政府為提升毛巾產業競爭力，一方面協助系統改為自動化，另方面導入物聯網，方便廠區管理。業者可以在中央控制系統上看到全廠機台運轉情形，倘若機台有異常可以即時通報。林兼民說，業者提升設備，生產速度加快，同時可做到低人耗、少碳排，未來對接到外銷的通路商，可以提供低碳排的商品。

▲虎尾毛巾節將集結36家業者，設置80個毛巾攤位，提供消費者選購到高品質毛巾。（圖／記者蔡佩旻攝/資料照）

台灣區毛巾工業同業公會理事長顧牟鳴強調，台灣毛巾的技術已與日本不相上下，近年來許多毛巾業者將膠原蛋白、石墨烯、鳳梨纖維、蚵殼等材質與紗線結合，推出創新產品。虎尾鎮長林嘉弘表示，今年毛巾節活動，將首次亮相以「虎」為靈感的藝術裝置一萌虎造型公仔，活動後長期保留於虎尾鎮，減少一次性佈展耗材的使用，推廣永續與環保的理念。

▲政府近年來積極輔導毛巾業更新設備和自動化管理，同時提升紡紗技術，虎尾鎮公所歡迎民眾19日到虎尾參與毛巾節活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）