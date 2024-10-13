國3車禍2死！小客車失控翻覆…廂型車追撞「乘客衝破玻璃」破頭亡

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

國道3號南下266.8K、雲林古坑段12日深夜10時許傳出重大死亡車禍，一輛廂型車與另輛自小客發生碰撞，導致現場2死5傷。警方初步了解，該輛自小客案發前先因不明原因失控自撞內側護欄翻覆，廂型車反應不及，當場從後方追撞，造成小客車駕駛頭顱破裂慘死，另名廂型車乘客也因強大力道撞破玻璃、飛出車外，頭部重創身亡。

▲黑色廂型車在撞擊過後車體嚴重變形、爛毀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方調查，該輛自小客車內僅有駕駛一人，昨深夜10時許沿著國3南下行經雲林古坑段時，突因不明原因失控，自撞內側護欄，隨後翻覆於中、內線車到處，後方駛來的廂型車發現自小客翻車後，已經來不及閃避，當場迎面撞上，強大的撞擊力道導致廂型車內駕駛座後側的乘客廖男撞破玻璃噴飛車外，頭部受到重創、腦漿四溢慘死；而自小客駕駛林男(26歲)也因頭顱變形破裂當場死亡，整起事故共釀成2死5傷。

▲小客車先撞擊內側護欄後翻覆於中、內線車道，再遭後方廂型車追撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

初步了解，該輛廂型車為9人座車型，當時車內包含駕駛共有6人，均為朋友關係，昨夜從彰化出發，沿著國道3號南下要前往屏東，未料途中竟會遭遇橫禍。

現場畫面可以看出，廂型車在發生碰撞後，車體嚴重變形扭曲，擋風玻璃也碎裂，自小客更淪為一團廢鐵，已難見車身形狀，足見撞擊力道十分強大；現場除了2名死者外，廂型車內還有5人受傷，後續分別送往成大醫院、斗六醫院治療，幸均為輕傷，沒有生命危險，詳細事故發生原因尚待進一步調查釐清。