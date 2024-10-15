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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4XL→XL！陳重文舊衣全丟了　質詢自嘲「脫離社會太久」忘記官員姓氏　

記者袁茵／台北報導

今年3月因台智光案遭檢方羈押的國民黨台北市議員陳重文，本月初獲交保之後，15日在台北市議會教育委員會首度公開露面，透露自己從132公斤變成92公斤，瘦了40公斤，慢性疾病都沒了；而陳重文下午也到交通部門質詢，再被問及瘦身導致衣服重買，陳坦言原本4XL的衣服都穿不下，現在可以穿XL，且質詢時一度跟官員自嘲「好久不見」、「我脫離社會太久，不知道處長姓什麼」。

▲▼台北市議員陳重文受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員陳重文受訪。（圖／記者袁茵攝）

陳重文15日上午出席台北市議會教育委員會，由於現場議員只有他準時到場，導致委員會未準時召開。只見陳重文身形消瘦不少，陳受訪時坦言，自己這段時間瘦了40公斤，以前都喝很多含糖飲料，一天要喝10瓶可樂，現在就是減少澱粉、多吃蔬菜、固定運動，也幾乎不太應酬，原本體重從132公斤變成現在92公斤，且以前有的慢性病，現在也都沒了，例如高血壓、糖尿病等，昨天到醫院複診時，醫生也說各項指數都正常，「身體健康比較重要」。

而陳重文下午1時30分也到交通部門質詢，被問及體重下降是否與不喝可樂有關？陳重文直言「非常大的關係。」民意代表應酬比較多，加上過去曾在美國待過，個人習慣是「可樂不離身」，一天要喝10瓶可樂等含糖飲料，實在是太多了，醫生也曾建議過此事，所以這次就充分落實戒糖、清淡飲食，希望大家可以注重身體健康。媒體追問，體重下降這麼快，身體會不會不舒服？陳重文僅說「變得輕鬆許多。」

▲▼台北市議員陳重文受訪。（圖／記者袁茵攝）

由於陳日前發文稱瘦下來重新買衣服，陳重文提及，自己本來穿4XL的衣服都還穿不下，現在大概是一般人的身材，可以穿XL的衣服。至於過去的衣服是否都被淘汰掉？陳重文透露，「全都丟掉了。」以前治裝費比較貴，現在穿日牌580元的衣服即可，可以跟兒子一樣穿年輕人的品牌。

另外，被問到捲入台智光案，會不會覺得自己冤枉？陳重文說，此司法案到現在這個程度，外界都在關心，起訴書上內容已很清楚，包括答辯內容等，民眾、媒體都可以去了解，「我想回歸司法程序，相信台灣司法有公理正義，會還我清白。」

▲▼台北市議員陳重文的長褲，蓋住他的電子腳鐐。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員陳重文穿著長褲蓋住電子腳鐐。（圖／記者袁茵攝）

由於現場媒體於採訪前，不斷提及陳重文佩戴電子腳鐐議題，使陳重文結束訪問後小聲地自嘲「我發現你們很喜歡我的電子腳鐐」。而陳重文質詢前，與從停管處調到公運處當處長的李昆振表達「處長調職務了，好久不見」，隨後質詢時忘記其他處長姓名，還一度自嘲「我脫離社會太久，不知道處長姓什麼」。

而陳重文開始質詢前，說明自己是要談近期新聞沸沸揚揚的東海大學生遭客運撞死一事，但討論此案以前，因為大家很關心、也很擔心，所以自己在此公開表達，「本席在未來日子裡，不管是質詢或書面索資上，跟本席司法案件有關的事情，本席都會避免，也不會進行質詢、書面索資的情況。」儘管跟交通部門比較沒關係，但也跟所有官員說明，「請大家不用擔心」。

▲▼台北市議員陳重文進行交通部門質詢。（圖／記者袁茵攝）

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