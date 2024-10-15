為擋「京華城停工」提案交鋒　秦慧珠要許淑華別糾纏：我不是徐巧芯

▲國民黨台北市議員秦慧珠受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員秦慧珠9日擋下由民進黨議員許淑華領銜提出的「京華城停工」提案，《鏡週刊》15日爆出，秦2022年選舉曾收威京集團旗下公司的政治獻金30萬元，許淑華也質疑，若扣除20％容獎重新變更設計，一樣能繼續施工，不會變爛尾樓。對此，秦慧珠強調，台北市長蔣萬安、台北市副市長李四川都有再三答覆，「這不是我跟許淑華2個人的戰爭，我不是徐巧芯，請許淑華不要抓著我糾纏不清！」

《鏡週刊》15日報導指出，秦慧珠擋下許淑華等跨黨派議員「京華城停工」提案，但2022年曾收受京華城大股東中石化公司投資成立的中石化綠能科技公司30萬元政治獻金，因此動機引發遐想；且許受訪時認為，提案是希望讓北市府與京華城有空間協商，若京華城能將涉不法20%容獎的樓地板扣除後重新變更設計，一樣能繼續施工，怎麼會變爛尾樓？

針對許淑華的言論，秦慧珠15日上午於台北市議會受訪時回應，「許淑華是聽不懂李四川、蔣萬安的答覆，還是故意要扭曲？」北市府已經回覆過，京華城如果繼續蓋的話，其實是京華城損失更大，因為將來如果法律起訴，就可以依法進行處理，哪怕是現在蓋到一個程度後申請施工勘驗，市府也可以不予施工勘驗。

秦慧珠強調，這部分李四川、蔣萬安都有再三答覆許淑華反覆糾纏的問題，「如果她（許淑華）聽不懂，我沒有意見，我想請他再去聽一聽李四川、蔣萬安公開在議會及接受媒體（採訪）時的答詢，這個不是我跟許淑華2個人的戰爭，我不是徐巧芯，請許淑華不要抓著我糾纏不清！」