被秦慧珠要求別糾纏！許淑華：扯太多　籲京華城「放下屠刀」主動談

▲民進黨台北市議員許淑華。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員秦慧珠9日擋下由民進黨議員許淑華領銜提出的「京華城停工」提案，《鏡週刊》爆出，秦2022年曾收威京旗下公司30萬政治獻金引發遐想，而許也質疑扣掉20％容獎重新變更設計仍能施工，不會變爛尾樓。秦慧珠15日喊話許淑華不要糾纏不清，自己不是國民黨立委徐巧芯，許淑華則回應「扯太多」，並呼籲京華城「放下屠刀」。

許淑華上午受訪時，針對秦慧珠要她別糾纏，認為起訴後再停工都來得及？許淑華表示，「我沒糾纏她啦！我提一個案，她擋我的案，然後這案又是跨黨派議員的支持，是我們用外部力量給京華城壓力，這跟選舉、徐巧芯一點關係都沒有，我覺得她扯太多了，不用去扯這麼多」。

許淑華指出，自己對秦慧珠沒有任何意見跟想法，尊重對方發言態度，議員提案應該是在彼此互相尊重情況下，讓提案進入委員會實質討論，而這又是跨黨派議員提案，希望秦慧珠尊重大家，不要用技術性杯葛。

許淑華強調，提案目的跟動機是希望逼京華城跟台北市政府談判，這才是最好的解決方式，也能達到三方獲利，如果今天讓京華城繳代金，是不是也會縱容其他建商業者比照同樣模式，只要行賄官員不被發現，就能拿到上百億獲利，若真被發現則繳代金即可？

許淑華認為，獲利上百億卻只繳一點點代金，「你覺得這樣叫公平正義嗎？」不要用此案開先例，造成大家循此模式亂搞，目前京華城只興建到一樓，若停工不會成為爛尾樓，因為自己會在委員會要求，針對停工是否造成公安疑慮部分找專家學者評估。

而許淑華也公開呼籲，希望京華城主動跟台北市政府談，看看能否放棄掉20％容積獎勵，因為京華城應該只能拿到728％（原有560％加容移30％）而已，不應該拿到840％，「你就放棄20％容積獎勵，還是可以繼續申請所謂繼續施工繼續蓋。」盼京華城「放下屠刀」，好好把事情圓滿解決，大家都可以讓京華城未來繼續蓋，市府則靜待司法調查，違法事情交給法院處理，其他部份回歸市政。