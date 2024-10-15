台北市各局處共同舉辦科技防災演練　強化電動車停放安全

▲此次演練特別邀請停車場經營業者觀摩，強化電動車停放安全。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市政府消防局、警察局、交通局及台北市停車管理工程處今（15）日攜手正好停股份有限公司於市民大道建復段地下停車場舉辦電動車安全防護科技防災演練，旨在提升電動汽車停放安全。此次演練特別邀請停車場經營業者觀摩，展示多項先進的防災科技設備包含多點式熱顯像偵測系統、「智能自動通報系統」、低壓細水霧、電動車滅火毯、電動車底盤滅火系統組，藉由各單位協力合作，強化及建立停車場經營業者自主防災意識，提升停車場電動汽車停放安全。

停車場經營業者為利於災害發生初期能立即應變，透過自設加裝熱顯像儀及低壓細水霧等設備，以「智能自動通報系統」推播異常警報訊息通知管理人員前往現場查看，早期偵知災害發生，進行應變處置，以避免災害蔓延，運用科技化的防災設備，料敵機先，將災害損失降到最低，確保市民的財產安全。

消防局表示，電動車搭載的鋰電池具有燃燒不易撲滅及復燃的特性，必須針對火源進行降溫。演練中，消防救災人員利用電動車底盤滅火系統、移動式（遙控）砲塔，進行電動車射水冷卻，有效控制火勢並迅速降溫。

消防局表示，台北市作為全國電動汽車及充電樁數量最多的城市，防災工作不容忽視，並將持續關注國內外新型救災科技及裝備器材，並適時編列相關預算進行採購，加強演訓，以確保人民生命與財產安全。