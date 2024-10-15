首公開露面！陳重文暴瘦40公斤　戒「日喝10瓶可樂」慢性病也沒了

記者袁茵／台北報導

今年3月因為台智光監視器案遭檢方羈押的國民黨台北市議員陳重文，本月初獲交保之後，15日首度現身台北市議會教育委員會。只見陳重文身形明顯消瘦不少，陳受訪時表示，自己這段時間瘦了40公斤，以前有些慢性疾病，現在也沒有了，就吃清淡點、準時運動。

台北市議會於4日開議，台北市長蔣萬安7、8日連續兩天在市議會做施政報告，但陳重文僅只有簽到，並沒有上台質詢；然而台北市議會教育委員會15日上午找教育局、體育局做工作報告，只見陳重文第一個到場簽到並參加，不過身形明顯消瘦不少。

陳重文受訪時坦言，自己這段時間瘦了40公斤，以前都喝很多含糖飲料，一天要喝10瓶可樂，現在就是減少澱粉、多吃蔬菜、固定運動，也幾乎不太應酬，原本體重從132公斤變成現在92公斤，且以前有的慢性病，現在也都沒了，例如高血壓、糖尿病等，昨天到醫院複診時，醫生也說各項指數都正常，「身體健康比較重要」。

▲台北市議員陳重文受訪。（圖／記者袁茵攝）

至於現在回來議會，是不是生活比較回歸正軌？陳重文回應，自己並非很久沒到議會，10月就有回來簽到，都是按部就班，只是因為媒體一直追著他跑，所以才沒有下樓質詢，但都還待在議會且準備議題。

被問到今日參加教育委員會特別關心何種議題？陳重文說，自己沒有針對什麼樣的議題，開會是議員職責，自己長期都在教育委員會，這部分是他的專長，且過去抽到哪個委員會就在該委員會準時開會，今日參加局處工作報告，例如體育局做了好幾項很好的工作報告，自己予以肯定。

媒體追問，未來會不會到議場質詢，因為之前施政報告沒有到？陳重文重申，自己有到，但沒去質詢而已，當時是因為檢方還在抗告，自己其實有準備題目，並沒有「落跑」，包括今天也是第一個到教育委員會，自己過去風格就是準時開會，大家可以查會議記錄。

由於今日也有台智光案的新聞，內容是就算台北市長蔣萬安解除子約，但台智光仍希望北市府補齊原來合約的價格，甚至要收5％利息，會不會覺得解約後爭議更多？陳重文僅保守地說，此案還在司法訴訟中，自己不予評論。

而目前心情如何？陳重文回應，就是等待司法，「相信司法會還我清白。」現階段就履行議員職權，地方服務沒有停，但盡量避免接觸到相關議題。

媒體追問，市黨部有無找他做說明？陳重文說，黨部有找他說明，雖然不清楚接下來黨團運作模式，但自己有向黨部表達，國民黨對他一路栽培，就算被開除黨籍，也會配合黨團運作。