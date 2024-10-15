曾收政治獻金被連結「擋京華城停工」　秦慧珠曝5月主張：我坦蕩蕩

▲國民黨台北市議員秦慧珠受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

檢廉偵辦京華城案，由民進黨議員許淑華領銜提出的「京華城停工」提案，9日遭國民黨議員秦慧珠擱置；《鏡週刊》15日報導，秦2022年曾收受威京集團旗下公司的政治獻金30萬元，擋下提案動機引發質疑。對此，秦慧珠表示，自己從今年5月10日就主張，起訴後可依法處理，例如沒收20％容積獎勵、用「繳代金」或其他方式等，但法律還沒起訴或定案前，不應貿然停工，自己跟中工關係是基於地方選民服務，週刊牽拖完全沒有道理。

針對《鏡週刊》稱，秦慧珠擋下跨黨派議員「京華城停工」提案，但2022年曾收受京華城大股東中石化公司投資成立的中石化綠能科技公司30萬元政治獻金，因此動機引發聯想等，秦慧珠15日上午於台北市議會受訪時，先秀出一封在地的復盛里長張晉維訊息，擔心京華城如果停工，該地會變成爛尾樓，影響當地發展。

該封訊息內容為「近日復盛里民紛紛表示關心京華城工地的狀況，絕大多數的人還是希望能續建，不要停工，怕出問題成為爛尾樓影響甚大。至今已有5起陳情，部分里民甚至願意站出來陳抗。我個人也是傾向能發展建設為宜。」秦慧珠說，這只是其中一個意見，自己還收到非常多其他的里民、市民反應，期待京華城開發可以帶動當地發展。

秦慧珠認為，在檢察官還沒起訴、沒有正式有罪的情況之下，倘若貿然停工，由於市府沒有法律依據，可能會造成法律糾紛，也對當地發展造成妨礙；一旦法律起訴之後，就可以依法來處理，例如沒收20%容積獎勵，要求用「繳代金」或其他方式處理，這是她一貫的主張，今年5月10日台北市議會做專案報告時，自己也提出此主張，這些網路上都有直播。

秦慧珠強調，如果京華城是弊案，納20％容積獎勵，市府應該予以沒收或以繳代金等其他方式處理，但在法律還沒有起訴或定案之前，不應該貿然去停工。

秦慧珠說，京華城及所屬關係企業與地方議員的關係都非常好，例如2022年選舉期間，中工在延吉街有個大工地，自己看到上面掛滿其他議員看板，包括民進黨議員洪健益、張文潔，國民黨籍議長戴錫欽，還有時任國民黨台北市議員王鴻薇和徐巧芯等，在地議員與里民與在地單位有互動，對方也會提供免費掛看板服務給議員。

秦慧珠提及，「今天我跟中工的關係，可說是基於地方選民服務的關係。」關於媒體報導稱收到30萬政治獻金，自己都坦蕩蕩的依法申報，監察院完完整整可以查到，「換句話說，我們在地方上服務選民，我們在地方上所做的工作，以及我們對市政的監督，都是可以坦蕩蕩的接受公評，所以政治獻金的部分，我們也是公開坦蕩蕩的依法來申報」。

媒體追問，週刊將政治獻金與擋下京華城停工提案做連結？秦慧珠直言，「我覺得這樣牽托是完全沒有道理的！」自己今年5月10日就對京華城20％容積獎勵一事，公開主張一旦違法就應該沒收，跟上週主張沒有法律依據下貿然停工，可能造成一些法律問題形成爛尾樓，這是兩者同樣並行的，「這個先後時間順序，不是讓大家這樣隨便牽拖、污衊我就可以成立，我做事情一向坦蕩蕩，我從政30多年，所有的事情都可以接受公眾的監督。」