赴泰旅遊「別碰生豬肉」！奪命豬鏈球菌釀12死　泰政府急呼籲

▲泰國疾病管制局呼籲，切勿食用生豬肉。（圖／翻攝自曼谷郵報）



記者王佩翊／編譯

泰國東北部4個省份接連爆出12起因感染豬鏈球菌死亡的案例，因此疾病管制局（DDC）6日發出警告，要求民眾不要食用生豬肉，以免感染豬鏈球菌。感染豬鏈球菌通常會出現高燒、頭痛等症狀，甚至出現聽力受損，嚴重者會永久失聰或死亡。

根據《曼谷郵報》報導，泰國疾病管制局（DDC）6日表示，自1月7日至9月3日間，呵叻府、武里南府、素輦府以及猜也蓬府等4個府，共出現149例因感染豬鏈球菌失聰的病例，並有12人死亡，其中大部分是65歲以上的年長者。

根據統計數據，在4個府中，呵叻府的豬鏈球菌感染病例最多，達89例，其中6人死亡；猜也蓬府則有31例，其中4人死亡；素輦府16例，1人死亡；武里南府則通報了13例，1人死亡。

豬鏈球菌是一種豬隻間常見的傳染病，常見於豬隻的上呼吸道，特別是扁桃體、鼻腔以及消化與生殖系統。豬隻會透過鼻子與鼻子的接觸或是近距離噴沫相互感染。而人類則可能因食用或接觸生豬肉、豬血或內臟感染豬鏈球菌。而豬鏈球菌也會透過開放性傷口、擦傷或眼結膜進入人體。

豬鏈球菌的初期感染症狀為發燒，但約14天後可能會出現短暫的聽力受損。常見症狀包括高燒、劇烈頭痛、頭暈、嘔吐及頸部僵硬等，嚴重時可能導致永久性失聰或死亡，如果病患免疫力較弱，則容易導致病情加劇。

疾病管制局建議，購買豬肉時應選擇可靠來源，並確保豬肉、內臟及豬血需在攝氏60到70度下烹煮超過10分鐘。此外，料理過程中必須使用不同的器皿來處理生、熟豬肉，避免交叉感染。同時不要購買顏色較深或有異味的豬肉，接觸生豬肉時應戴手套或覆蓋傷口，且每次處理後都要徹底清洗雙手。