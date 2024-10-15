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肯德基「川麻湘辣紙包雞」新上市！還有萬聖節限量南瓜桶餐

▲▼肯德基推出「川麻湘辣紙包雞」。（圖／業者提供）

▲肯德基推出2款限定新品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

隨著萬聖節氛圍漸濃，速食品牌「肯德基」特意推出2款限定新品，有麻辣系「川麻湘辣紙包雞」，嚴選鮮嫩雞腿搭配香、麻、辣3重美味，香氣十足，還有超應景「萬聖好大一顆南瓜桶炸雞餐」，10月15日起限時限量開賣。

▲▼肯德基推出「川麻湘辣紙包雞」。（圖／業者提供）

▲川麻湘辣紙包雞吃得到濃郁川麻、湘辣滋味。

肯德基推出全新「川麻湘辣紙包雞」，採用獨家210度溫控封烤技術把麻辣香料完美結合鮮嫩雞腿肉，特製錫箔紙封存花椒的鮮麻、辣椒的香辣，以及多種辛香料的豐富風味，而鮮嫩雞腿肉則吸附滿滿川麻、湘辣風味，搭配脆嫩杏鮑菇，打造豐富口感層次，售價153元起，10月22日至12月2日限時開吃。

▲▼肯德基推「好大一顆南瓜桶炸雞餐」。（圖／業者提供）

▲萬聖節限定「好大一顆南瓜桶炸雞餐」限時開賣。

加碼推「好大一顆南瓜桶炸雞餐」，餐點內含咔啦脆雞、原味蛋撻、雙色轉轉QQ球、香酥脆薯，還附有超可愛南瓜桶，不僅可以重複利用還能當作萬聖節裝飾品，優惠價1199元，10月15日起10月31日限時開賣，至11月30日期間只要持南瓜桶桶身至門市還可以61折優惠購買指定8塊雞桶優惠套餐。

▲▼必勝客推萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」。（圖／業者提供）

▲必勝客推萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」。

另，必勝客也推出萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」，嚴選彈牙深海魷魚鬚、香濃皮蛋、香滷豬血糕結合辣番茄麻糬餅皮及牽絲莫札瑞拉起司，口感甜辣交織，最後撒上滿滿金黃蒜酥點綴，打造豐富層次感，還特意把魷魚鬚變身成鬼手，搭配漆黑皮蛋眼睛、宛如墳碑的豬血糕，視覺效果滿分，單點售價399元。

「鬼手魷魚搗蛋比薩」即日起至10月21日於PK APP開放會員搶先預訂，10月22日起在全門市開賣，還可享「外帶買大送大」優惠。

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