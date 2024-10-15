　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

必勝客打造萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」！吃得到皮蛋、豬血糕

▲▼必勝客推萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」。（圖／業者提供）

▲必勝客推出萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的萬聖節，必勝客推出超應景「鬼手魷魚搗蛋比薩」，特意以黑、紅色系營造過節氛圍，並結合魷魚、皮蛋、豬血糕等暗黑系食材，吸睛度十足，即日起於APP搶先開賣，10月22日起全門市上市，還可享外帶買大送大優惠。

▲▼必勝客推萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」。（圖／業者提供）

▲鬼手魷魚搗蛋比薩吃得到魷魚、皮蛋、豬血糕。

必勝客萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」來了，嚴選彈牙深海魷魚鬚、香濃皮蛋、香滷豬血糕結合辣番茄麻糬餅皮及牽絲莫札瑞拉起司，口感甜辣交織，最後撒上滿滿金黃蒜酥點綴，打造豐富層次感，還特意把魷魚鬚變身成鬼手，搭配漆黑皮蛋眼睛、宛如墳碑的豬血糕，視覺效果滿分，單點售價399元。

「鬼手魷魚搗蛋比薩」即日起至10月21日於PK APP開放會員搶先預訂，10月22日起在全門市開賣，還可享「外帶買大送大」優惠。

▲▼「繼光香香雞」推出全新「香香奶辣腿丁」。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞推出全新「香香奶辣腿丁」。

另，繼光香香雞即日起也推出全新「香香奶辣腿丁」，嚴選鮮嫩多汁的雞腿肉作為主角，沾裹上特調微辣奶辣醬料，香氣十足，大口咬下不僅能吃到外酥內軟的口感，再結合夠味奶辣醬，超級涮嘴，售價165元；提醒西門、板橋環球專櫃、桃園新光三越、台中三井、清水、台中中山、台南南紡未販售。

【你可能也想看】

►珍奶下殺38元、買1送1！翰林茶館超殺「珍奶優惠」限時搶喝
►拿坡里雙十限定「炸雞桶買1送1」！戰斧雞腿、咔拉雞腿排一次吃
►麥當勞本周限定「10大優惠券」出爐！冰炫風買1送1、中薯免費送

ET快訊
收政治獻金「擋京華城停工」被連結！　秦慧珠：我坦蕩蕩
遭誤認成山豬！　23歲男中彈身亡
特價390！UNIQLO「1系列」仍銷不掉　大票曝原因
快訊／遭指捲入京華城案！　蔡壁如怒回應
153架共機擾台！　創單日新高
最愛「日本哪裡」票選！　網狂推冠軍：去不膩

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

名流聶雲傾心推薦MON CARBONE　一起體驗碳纖維的奇蹟

必勝客打造萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」！吃得到皮蛋、豬血糕

誰發明釘書機？潮設計禮盒猜價格？街訪突即隊「知識大會考」挑戰有史最高難度

繼光香香雞「香香奶辣腿丁」新上市！酥炸雞肉裹滿奶辣醬超罪惡

選電波還是選音波？醫：「海芙電音雙波」革新科技

【廣編】天王郭富城唯一指定！老協珍「人蔘精無添加糖口味」新上市

【廣編】國際女孩日鼓勵所有女孩「來就來無所畏！」　LULU首場校園演講吐心聲

麥當勞本周限定「10大優惠券」出爐！冰炫風買1送1、中薯免費送

不用等到雙11！銷售No.1美國大廠保健品年度最低價，知名大賣場現折280只到10／27

foodpanda「5縣市免外送費」限時7天搶！加碼抽iPhone 16 Pro

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

梁文音演唱會「星光二班」到場力挺！　哽咽唱《分手後不要做朋友》：分開很痛

陸圍台軍演海警闖限制水域　巡防艇「並肩」驅離畫面曝

王心凌為演唱會「戒酒一個月」　不怕青峰索吻…妙回感情現況

VOLVO電動車帶你輕鬆環島 打卡全台最「南」端充電樁

三重警匪追逐！拒檢狂衝3KM　警連開9槍...副駕中2槍通緝身分曝

名流聶雲傾心推薦MON CARBONE　一起體驗碳纖維的奇蹟

必勝客打造萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」！吃得到皮蛋、豬血糕

誰發明釘書機？潮設計禮盒猜價格？街訪突即隊「知識大會考」挑戰有史最高難度

繼光香香雞「香香奶辣腿丁」新上市！酥炸雞肉裹滿奶辣醬超罪惡

選電波還是選音波？醫：「海芙電音雙波」革新科技

【廣編】天王郭富城唯一指定！老協珍「人蔘精無添加糖口味」新上市

【廣編】國際女孩日鼓勵所有女孩「來就來無所畏！」　LULU首場校園演講吐心聲

麥當勞本周限定「10大優惠券」出爐！冰炫風買1送1、中薯免費送

不用等到雙11！銷售No.1美國大廠保健品年度最低價，知名大賣場現折280只到10／27

foodpanda「5縣市免外送費」限時7天搶！加碼抽iPhone 16 Pro

幫忙訂餐「主管卻沒給錢」要怎麼辦？過來人教1招：就方便多了

「北市讓京華城變爛尾樓？」　郝龍斌談停工：蔣萬安應超前部署

歐陽娣娣也發聲了：一個中國！複製貼上歐陽娜娜同句話　轉發圍台圖

美廉社店窄又偏僻　卻狂開新店！常客曝「2優勢」：固定去掃貨

就是芋頭！陸男童賭氣啃一口「姑婆芋」　嘴唇發麻心跳加速險送命

細說原住民族地區傳統地名　《山林族語》獲文獻書刊優等獎

搭公車為何容易暈？一票人爆共鳴：司機「這習慣」真的差

寧夏夜市「一堆攤販消失了」　觀光客傻眼狂問！真相曝光　

索托、史坦頓相繼開轟　洋基美聯冠軍賽首戰5:2擊敗守護者

匿名爆料「槍械、防彈背心不足」　海巡署駁斥：認知作戰假訊息

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

消費熱門新聞

全聯限今天破盤價！美妝、家電最低36折

必勝客推萬聖節限定鬼手魷魚搗蛋比薩

美國大廠保健品現折280只到10/27

麥當勞本周限定10大優惠券出爐

繼光香香雞「香香奶辣腿丁」新上市

foodpanda5縣市免外送費只有7天！

十盛萬聖節免費加料　網友自曝超頂喝法：加這個超好喝

統一新開台南湖美商場！集結小7、星巴克超過千坪

街訪突即隊「知識大會考」挑戰有史最高難度

「海芙電音雙波」革新科技　不再二選一

全聯聯名必比登牛肉麵店　3款新品紅燒、清燉都有

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！

高房價高坪效必備「RO飲水神器」

本村炸雞「萬聖節套餐」限時18天賣

更多熱門

相關新聞

香港二星中餐主廚10/18客座寒舍食譜

香港二星中餐主廚10/18客座寒舍食譜

為搶攻高端餐飲市場，台北寒舍艾美邀請香港二星中餐廳「潤」行政總廚洪志光，10月18日、19日來台客座寒舍食譜，午間套餐每位3980元+10%，晚間套餐每位6880元+10%。飯店表示，19日餐期預約全滿，18日近9成，想品嚐的民眾趕快訂位。

萬聖節為何不叫萬鬼節？內行曝真實由來

萬聖節為何不叫萬鬼節？內行曝真實由來

變裝吃火鍋5折！2大餐飲集團推萬聖節優惠

變裝吃火鍋5折！2大餐飲集團推萬聖節優惠

繼光香香雞「香香奶辣腿丁」新上市

繼光香香雞「香香奶辣腿丁」新上市

比黃色小鴨還大！高雄萬聖節「巨型南瓜燈光秀」

比黃色小鴨還大！高雄萬聖節「巨型南瓜燈光秀」

關鍵字：

美食情報美食雲必勝客萬聖節繼光香香雞

讀者迴響

熱門新聞

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮被2女星「發文抗議」：畫面都他

女生宿舍24人有13人懷孕！揭闇黑真相

女大生「守宮放醬油碟」挨告！壽司郎求償金額曝

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」

柯文哲USB新解密！　爆秦慧珠拿威京30萬獻金

貨輪靠泊基隆港　「輕推1下」橋式機…3億沒了

柯文哲USB的數字全是錢！　謝國樑近日可能到案

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

今晚變天！　最低溫時間曝

貸款高達18億！她莫名變保人崩潰　銀行回應了

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」

更多

最夯影音

更多

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面