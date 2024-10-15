必勝客打造萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」！吃得到皮蛋、豬血糕

▲必勝客推出萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的萬聖節，必勝客推出超應景「鬼手魷魚搗蛋比薩」，特意以黑、紅色系營造過節氛圍，並結合魷魚、皮蛋、豬血糕等暗黑系食材，吸睛度十足，即日起於APP搶先開賣，10月22日起全門市上市，還可享外帶買大送大優惠。

▲鬼手魷魚搗蛋比薩吃得到魷魚、皮蛋、豬血糕。

必勝客萬聖節限定「鬼手魷魚搗蛋比薩」來了，嚴選彈牙深海魷魚鬚、香濃皮蛋、香滷豬血糕結合辣番茄麻糬餅皮及牽絲莫札瑞拉起司，口感甜辣交織，最後撒上滿滿金黃蒜酥點綴，打造豐富層次感，還特意把魷魚鬚變身成鬼手，搭配漆黑皮蛋眼睛、宛如墳碑的豬血糕，視覺效果滿分，單點售價399元。

「鬼手魷魚搗蛋比薩」即日起至10月21日於PK APP開放會員搶先預訂，10月22日起在全門市開賣，還可享「外帶買大送大」優惠。

▲繼光香香雞推出全新「香香奶辣腿丁」。

另，繼光香香雞即日起也推出全新「香香奶辣腿丁」，嚴選鮮嫩多汁的雞腿肉作為主角，沾裹上特調微辣奶辣醬料，香氣十足，大口咬下不僅能吃到外酥內軟的口感，再結合夠味奶辣醬，超級涮嘴，售價165元；提醒西門、板橋環球專櫃、桃園新光三越、台中三井、清水、台中中山、台南南紡未販售。