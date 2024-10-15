萬聖節瘋扮鬼！他困惑「為何不叫萬鬼節？」內行曝由來：為了自保

▲萬聖節是許多人展示奇裝異服的機會。（示意圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／閔文昱報導

萬聖節是西方傳統的重要節日，這股風潮在亞洲也越來越盛行，不少人會趁著這天精心裝扮成各種鬼怪風格。對此，有網友發現，萬聖節活動大多都是以鬼怪為主題，卻不叫萬「鬼」節，好奇「到底是經歷了什麼才變成現在這樣的？」貼文一出，引發熱議。

一名網友在臉書社團發文表示，隨著西洋萬聖節即將到來，最近不管是去逛賣場還是小七都能看到不少萬聖節的商品，這也讓他想起一件困擾多年的問題，「就是明明是萬『聖』節，但怎麼活動都是以鬼怪為主題？近年還演變成cosplay大會，應改要改名成萬鬼節吧？到底是經歷了什麼才變成現在這樣的？」

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貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛推測「扮鬼的習俗好像是從墨西哥的亡靈節開始的」、「可能是西方中元節的概念，取萬鬼節聽起來比較不吉利」、「一直以為萬聖節扮鬼是因為聖人要來超渡惡鬼的概念」、「我以為西洋萬聖節=台灣中元節的概念欸」。

其中，有專業網友也說明萬聖節由來，「萬聖節其實是在11/1，大家扮成鬼怪的是萬聖夜10/31，相傳是由古早時代凱爾特人覺得10月的最後一天代表夏天的結束，也是靈界鬼魂容易來到人間的時間，所以大家扮鬼來自保。後來基督教發展起來後，希望把這樣崇拜鬼怪的節日改為紀念聖人，但很明顯地沒有成功，所以現在的萬聖節才會變成這樣的反差。」

▼網友好奇，為何萬聖節不叫萬「鬼」節？（圖／翻攝自Facebook／7-11全家 各超商新品資訊共享）